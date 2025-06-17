ABD merkezli kripto para borsaları Avrupa'ya açılıyor

Reuters'in bildirdiğine göre iki büyük kripto para borsası son onay aşamasında bulunuyor. Bu gelişme, Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemelerinin kripto sektöründe yarattığı etkiyi gözler önüne seriyor.

Coinbase ve Gemini AB Pazarı İçin Son Adımda

Coinbase'in Lüksemburg'dan alacağı lisans, şirketin Avrupa'da merkez oluşturma hedefini destekleyecek. Bu strateji, Coinbase'in küresel genişleme planının kilit parçası olarak görülüyor.

Tyler ve Cameron Winklevoss kardeşler tarafından kurulan Gemini ise bu yılın ocak ayında Malta'ya başvuruda. Malta düzenleyicileri daha önce OKX ve Cryptocom gibi büyük platformlara benzer onaylar vermişti.

Uzmanlar, farklı üye devletlerin farklı onay süreçleri uygulayabileceği endişesini dile getiriyor. Bu durum potansiyel olarak düzenleyici arbitraja yol açabilir.

Malta ve Lüksemburg gibi sınırlı ülkeler, finansal düzenleme konusundaki uzun deneyimleri sayesinde hızla kripto lisanslama merkezleri haline geliyor.

Gemini, Kasım ayında güncellenmiş VASP lisansı aldıktan sonra Fransa'da operasyonlarını başlattı. CASP ve VASP lisansları arasındaki temel fark, CASP'ın AB'nin MiCA çerçevesine özgü olması ve tanımlı hizmet setini kapsamasıdır.

Halka arz planları bulunan firma, AB'yi küresel stratejisinin kilit parçası olarak görüyor ve Avrupa genişlemesini yönetmek için üç üst düzey yönetici istihdam etti.