ABD kripto para düzenlemelerinde tarihi karar

Amerikan kripto düzenlemelerinde dönüm noktası niteliğinde adım atılıyor. CFTC'nin yeni programı, kripto varlıkların geleneksel finansal araçlarla aynı platformlarda işlem görmesine olanak tanıyacak. Bu gelişme, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile yapılan iş birliği çerçevesinde kripto paraların menkul kıymet mi yoksa emtia mı olduğu konusundaki belirsizlikleri gidermeyi hedefliyor.

CFTC Geleneksel Borsaları Kripto Spot Ticaretine Açıyor

CFTC Vekil Başkanı Caroline Pham'ın yaptığı açıklamada kuruluşun "mevcut yetkisini kullanarak belirlenmiş sözleşme piyasalarında spot kripto varlık sözleşmelerinin nasıl listeleneceği konusunda düzenleyici netlik sağlamak" amacıyla tüm paydaşları davet ettiğini belirtti.

Komisyon bu konuda sektör temsilcilerinden ve genel kamuoyundan geri bildirim talep ediyor. Görüş bildirmelerin son tarihi 18 Ağustos olarak belirlendi.

Geçen hafta emtia denetim kurumu 'Crypto Sprint'i başlatmıştı. Bu proje, yakın tarihli Beyaz Saray kripto para raporundaki tavsiyeleri uygulamaya odaklanmış bir girişim olarak gösteriliyor. Pham, spot kripto ticaret programının Crypto Sprint girişimindeki ilk adım olduğunu vurguladı.

Başkan Trump'ın dijital varlık çalışma grubundan gelen rapor, CFTC'ye emtia olarak sınıflandırılan kripto varlıklar için spot piyasalar üzerinde yetki verilmesini tavsiye etti. Ayrıca Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile dijital varlık kullanıcıları ve işletmeleri için ticaret veya kayıt süreçlerinde netlik getirmek için iş birliği yapılmasını öngörüyor.

Pham, açıklamasında CFTC'nin SEC'in 'Project Crypto' ile uyum halinde federal düzeyde kriptonun anında ticaretini mümkün kılmak konusunda "tam gaz devam ettiğini " belirtti.

Project Crypto da Beyaz Saray raporunu temel alan bir girişim olarak finansal sistemin zincir üstüne geçişini kolaylaştırmak için menkul kıymet kurallarını ve düzenlemelerini modernize etmeyi amaçlıyor. SEC Başkanı Paul Atkins, kurumun kripto dağıtımları, saklama ve ticaret konularında kurallar taslağı hazırlama üzerinde çalışacağını duyurmuştu.