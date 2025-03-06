ABD'de Bitcoin atağı: Devlet kasası Bitcoin'e açılıyor

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New Hampshire Temsilciler Meclisi komitesi, eyalete Bitcoin rezervi kurma imkanı sağlayacak yasa tasarısını büyük çoğunlukla onayladı. Haznedar, toplam fonların yüzde beşine kadar kripto yatırımı yapabilecek. Tasarı genel kurula sevk edilirken, Trump'ın Kripto Stratejik Rezervi açıklamasının ardından eyaletlerin yasal düzenlemeleri hız kazandı.

ABD'nin New Hampshire eyaleti, Bitcoin rezervi oluşturma yönünde attığı adımla kripto para dünyasında dikkat çekti. Eyalet meclisi komitesinden neredeyse oybirliğiyle geçen tasarı, haznedarın fonların yüzde beşini dijital varlıklara yatırmasına olanak tanıyor. Başkan Trump'ın "Kripto Stratejik Rezervi" açıklamasından sonra gelen bu gelişme, ABD eyaletlerindeki Bitcoin yanlısı düzenlemelerin hızlandığını gösteriyor.

Cumhuriyetçi ve Demokratların Ortak Desteğiyle Bitcoin Rezervi Yasası Genel Kurula Taşındı

New Hampshire eyalet meclisi, Bitcoin rezervi oluşturulmasına olanak tanıyan yasa tasarısını onaylama yolunda önemli bir adım attı. Kısa bir süre önce bir araya gelen New Hampshire Temsilciler Meclisi Ticaret ve Tüketici İşleri Komitesi, HB302 kodlu tasarıyı on altıya karşı bir oyla kabul ederek genel kurula gönderdi.

Tasarı yasalaşırsa, eyalet haznedarına genel fon, gelir istikrar fonu veya yasama organınca belirlenecek başka bir fondan toplamda yüzde beşe kadar dijital varlık alımı yapma yetkisi verilecek. Metinde Bitcoin ismi açıkça belirtilmese de yatırım yapılabilecek dijital varlıkların son bir yıllık dönemde ortalama piyasa değerinin beş yüz milyar doların üzerinde olması şartı getiriliyor. Bu kritere güncel piyasa koşullarında yalnızca Bitcoin uyuyor.

Düzenlemeye göre, yapılacak yatırımların nitelikli saklama kuruluşları veya borsalarda işlem gören yatırım ürünleri aracılığıyla gerçekleştirilmesi zorunlu olacak. Tasarı aynı zamanda eyalet haznedarına altın, gümüş ve platin gibi değerli madenlere yatırım yapma imkânı da sağlıyor.

Cumhuriyetçi Temsilci Keith Ammon tarafından 10 Ocak'ta sunulan yasa tasarısına, Demokrat Parti'den Chris McAleer ve Carry Spier de destek verdi. Ammon, tasarının son halinde stablecoinler ve staking işlemlerinin kapsam dışına çıkarıldığını belirtti. New Hampshire Haznedarı Monica Mezzapelle ise tasarının yasalaşması durumunda söz konusu dijital varlıklara yatırım yapabileceğini ifade etti.

Bu adımla New Hampshire, Bitcoin rezervi oluşturmaya yönelik tasarıları genel kurulda oylamaya hazırlanan Kuzey Carolina, Oklahoma ve Teksas gibi eyaletlerin arasına katıldı. Arizona ve Utah eyaletlerinde benzer içerikli düzenlemeler daha önce kabul edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yakın zamanda duyurduğu ve Bitcoin dahil çeşitli kripto varlıkları kapsayan "Kripto Stratejik Rezervi" planı sonrasında eyaletlerdeki bu yasal hareketlilik dikkatleri üzerine çekiyor. Bitwise şirketinin Baş Yatırım Sorumlusu Matt Hougan, Trump'ın açıkladığı rezervin büyük oranda Bitcoin'den oluşacağını öne sürmüştü.

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Burak KÖSE
Burak KÖSE
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