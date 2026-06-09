ABD Bitcoin ETF'lerinden çıkış dört haftayı aştı

Veri platformu SoSoValue'nun derlediği rakamlara göre, Bitcoin ETF'leri 8 Haziran'da 91,4 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. ABD spot Bitcoin ETF'leri 15 Mayıs'tan bu yana yaklaşık 5 milyar dolar kaybetti. Bu süreçte fonlar, yalnızca 3,2 milyon dolar giriş gördükleri 4 Haziran dışında her işlem gününde net çıkış bildirdi.

Genius'un kurucu ortağı ve operasyon direktörü (COO) Ryan Myher, bu çıkışların kurumsal yaklaşımda geniş bir değişimi yansıtmadığını savunuyor. Myher, "Bu çıkışların Bitcoin'e yönelik kurumsal piyasa havasında geniş çaplı bir değişimi yansıttığını düşünmüyorum. Piyasa açısından ETF akışları çoğu zaman piyasa havasını yönlendirmek yerine onun gerisinden gelir. Makro belirsizlik ve oynaklık döneminin ardından yatırımcıların pozisyonunu azaltması doğal karşılanır." ifadesini kullandı.

Myher, çıkışlara rağmen Bitcoin'in kurumsal altyapısının güçlendiğini ve uzun vadeli yatırımcıların varlık sınıfını terk etme işareti vermediğini belirtti.

GİRİŞLER BİRDEN FAZLA FONA YAYILDI

Pazartesi günü dört fon net giriş gördü. Ark ve 21Shares ortaklığındaki ARKB 63 milyon dolar, Fidelity'nin FBTC fonu 59,4 milyon dolar giriş çekti. Aynı gün Bitwise ve Morgan Stanley fonları da pozitif akış bildirdi. Ancak bu girişler, BlackRock'un IBIT fonundan çıkan 233 milyon dolarlık net çıkışın altında kaldı.

Myher, tek bir fondan büyük bir geri alım yaşanmasına rağmen girişlerin birden çok ihraççıya yayılmasını dikkat çekici buldu. Bu tablonun çoğu zaman geniş tabanlı satış baskısının zayıflamaya başladığına işaret ettiğini söyleyen Myher, "Piyasalar genellikle satıcılar tükendiğinde dibi görür. Son akış verileri bu aşamaya yaklaştığımızın erken bir işareti olabilir." dedi.

ETHEREUM FONLARI GİRİŞE GEÇTİ

Spot Ethereum ETF'leri ise kendi cephesinde dört ardışık hafta çıkış yaşadıktan sonra günlük 82,4 milyon dolar net giriş kaydetti. Pazartesi toplam yedi Ethereum ETF'i net giriş gördü. Girişlere Fidelity'nin FETH fonuna gelen 28,6 milyon dolar ile BlackRock'un ETHB fonuna gelen 26,9 milyon dolar öncülük etti. Gün içinde net çıkış yaşayan tek fon, 3,7 milyon dolarla VanEck'in ETHV fonu oldu.

Geçen ay işlem görmeye başlayan spot Hyperliquid ETF'leri, geçen cuma ilk net çıkışını bildirdikten sonra pazartesi toplam 2,5 milyon dolar net giriş çekti.

Bitcoin ve diğer büyük kripto paralar pazartesi gecesinden salı sabahına kadar büyük ölçüde yatay seyretti. Bitcoin fiyatı 5 Haziran'da 60 bin doların altına indikten sonra 63 bin dolar civarında dengelendi.

Myher, Bitcoin kilit destek seviyelerini koruması ve genel makro koşulların istikrarlı kalması hâlinde kenarda bekleyen yatırımcıların sermayelerini yeniden devreye sokmasını beklediğini ekledi. Güven geri döndükçe ETF talebinin çeyreğin geri kalanında Bitcoin ve geniş dijital varlık piyasası için yeniden güçlü bir destek unsuru olabileceğini ifade etti.