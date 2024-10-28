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ABD başkanlık yarışı Robinhood seçim tahminlerine yeşil ışık yaktırdı

ABD başkanlık yarışı Robinhood seçim tahminlerine yeşil ışık yaktırdı
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Robinhood, kullanıcıların 2024 ABD başkanlık seçiminin sonuçları üzerine tahmin yürütmesine olanak tanıyan olay kontratlarını piyasaya sürdü. Kalshi'nin federal mahkemeden aldığı olumlu kararın ardından yarışa katılan şirket, seçim sonuçları üzerine tahmin yürütme imkanı sunan diğer platformlarla yarışacak.

Tahmin piyasalarına olan ilginin artması sonucunda Robinhood, seçim kontratlarını sınırlı sayıda kullanıcıya sunmaya başladı. ABD vatandaşı olan ve marjin yatırımı veya seviye 2/3 opsiyon ticareti onayı bulunan bireysel yatırımcılar, adayların kazanma olasılıkları üzerine işlem yapabilecek.

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Tahmin platformları arasındaki rekabet kızışıyor. Kalshi CEO'su Tarek Mansour, platformlarının finans App Store'da liderliğe yükseldiğini ve global sıralamalarda Facebook ile Uber'i geride bıraktığını açıkladı.

Kalshi platformunda ortalama bahis büyüklüğü 300-400 dolar seviyesinde seyrederken, bazı kullanıcılar milyonlarca dolarlık pozisyon oluşturuyor. Platform, Robinhood'a kıyasla çok daha yüksek likidite sunuyor.

Federal mahkemenin Kalshi lehine verdiği karar, sektörü şekillendiriyor. CFTC'nin itirazlarına rağmen Interactive Brokers gibi diğer büyük platformlar da seçim kontratları piyasasına giriş yapıyor.

Robinhood'un sunduğu kontratların değeri talebe göre 1 dolara kadar yükselebilirken, ödemeler 8 Ocak 2025'te gerçekleştirilecek. Platform, kullanıcıların birden fazla aday için eş zamanlı "Evet" pozisyonları tutmasına izin vermiyor.

Haberler.com / Serkan KÖSE - Kripto Para

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