Aave topluluğu tartışmalı yönetişim teklifini reddetti

Cuma günü sona eren oylama sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 55,29'u teklife karşı oy kullanırken, yüzde 41,21'i çekimser kaldı. Teklifi destekleyenlerin oranı yalnızca yüzde 3,5'te kaldı. Söz konusu öneri, Aave'nin (AAVE) alan adları, sosyal medya hesapları, marka hakları ve diğer fikri mülkiyet varlıklarının merkeziyetsiz özerk organizasyon (DAO) çatısı altında bir yapıya devredilmesini içeriyordu. Teklifin destekçileri, hamlenin merkeziyetsizlik yolunda önemli bir adım olacağını ve marka yönetimine ilişkin belirsizlikleri gidereceğini savunuyordu.

Ret kararı, merkeziyetsiz finansın en büyük borç verme protokollerinden biri olan Aave için gergin bir yönetişim sürecini sona erdirdi. Süreç, DAO yapılarında zamanlama, tırmanma dinamikleri ve katılım oranlarının sonuçları nasıl şekillendirdiğini gözler önüne serdi.

TOKEN-EQUITY YAPISI TARTIŞMA KONUSU OLDU

Oylamanın ötesinde, ret kararı büyük token sahipleri arasında değer paylaşımı ve yönetişim yapısına ilişkin daha derin kaygıları gün yüzüne çıkardı. Kripto para alım satım firması Wintermute'un kurucusu ve CEO'su Evgeny Gaevoy, X platformunda yaptığı paylaşımda firmasının teklife karşı oy kullandığını açıklarken, Aave Labs'ı uzun vadeli uyum konusunda ciddi bir diyalog kurmaya çağırdı.

Gaevoy, token değer paylaşımı meselesinin sadece Aave için değil, tüm kripto ekosistemi için kritik önemde olduğunu vurguladı. Bu soruna başarılı bir çözüm bulunmasının, benzer zorluklarla karşılaşan diğer protokollere örnek teşkil edebileceğini ekledi.

Lido danışmanı takma adlı Hasu ise anlaşmazlığı, token-equity ikili yapılarının daha temel bir sorunu olarak değerlendirdi. X'te yaptığı paylaşımda Hasu, yönetişim tokenlerinin ayrı equity yapılarıyla bir arada kullanılmasının çıkar çatışması yarattığını ve etkili yönetişimi zorlaştırdığını savundu. Bu yapıların geçmişte düzenleyici düşmanlık ortamında zorunluluktan doğduğunu belirten Hasu, uzun vadeli yatırımcıların bu durumu geçici bir çözüm olarak gördüğünü ifade etti.

Hasu, "Aave'nin uzun süredir yatırımcısı olarak, tüm tarafların masaya oturarak her şeyi tek bir token ya da equity yapısı altında birleştiren bir çözüm tasarlamasını umuyorum." dedi.

OYLAMA ÖNCESİ GERİLİM TIRMANDI

Ret kararı, teklifin oylamaya sunulma biçimine ilişkin günlerce süren tartışmaların ardından geldi. Eleştirmenler, müzakereler henüz devam ederken önerinin hızlandırılmış şekilde oylamaya taşınmasına itiraz etmişti. Bazı topluluk üyeleri, bu hamlenin katılımı sınırladığını ve yönetişim normlarını zedelediğini öne sürdü.

Gerilim, Aave kurucusu Stani Kulechov'un yönetişim üzerindeki etkisinin sorgulandığı bir dönemde yaşandı. Kulechov'un oylama öncesinde 10 milyon dolarlık AAVE satın aldığı bildirildi. Topluluk üyeleri, bu gelişmenin büyük token sahiplerinin sonuçları doğrudan etkileyebildiği token tabanlı yönetişimdeki yapısal zayıflığı gözler önüne serdiğini savundu.