A16z Crypto, Babylon'un Bitcoin teminat altyapısına 15 milyon dolar yatırdı

Babylon, doğrudan BABY token alımıyla gerçekleşen bu yatırımla birlikte 2023'ten bu yana toplam açıklanan fonlamasını 103 milyon dolara yükseltti. Proje daha önce 18 milyon dolarlık Seri A ve Paradigm liderliğinde 70 milyon dolarlık stratejik yatırım turları tamamlamıştı.

BITCOIN'İ ÜRETKENLEŞTİRME HEDEFİ

Babylon'un kurucu ortağı David Tse, yatırımın doğrudan BTCVaults adlı yeni ürünün geliştirilmesine aktarılacağını açıkladı. BTCVaults, Bitcoin'i saklama hizmeti veya sarmalanmış (wrapped) versiyonlara ihtiyaç duymadan zincir üstü teminat olarak kullanılabilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Tse'nin açıklamasına göre Bitcoin'in yalnızca yüzde 1'inden azı merkeziyetsiz uygulamalarda kullanılmak üzere sarmalanmış durumda. Mevcut modeller genellikle saklama transferi veya sentetik temsiller gerektirdiğinden, 1,4 trilyon doların üzerinde BTC atıl bekliyor.

Babylon'un kasaları, native Bitcoin'in doğrulanabilir şekilde kilitlenmesine ve Bitcoin Blockchain ağında kalmasına olanak tanıyor. BTCVaults sistemi, temel katmana bağlı çalışıyor ve Bitcoin'in yerinde kaldığını doğrulamak için sıfır bilgi kanıtlarını kullanıyor.

Tse, açıklamasında, "Misyonumuz, Bitcoin'in temel ilkelerinden ödün vermeden üretken, programlanabilir ve native teminat olarak hizmet vermesini sağlamak. Mevcut sistemleri değiştirmek değil, olasılıkları genişletmek ve Bitcoin'in felsefesiyle modern finans piyasalarının ihtiyaçlarına uygun güvensiz bir alternatif sunmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

KASALARIN TEKNİK YAPISI

Duyuruya göre kasalar, harici uygulamaların Bitcoin'in kilitli kaldığını doğrulamasına, teminat koşullarını uygulamasına ve kilit açma veya tasfiye kurallarını isteğe bağlı kontrol yerine kriptografik mekanizmalar aracılığıyla tetiklemesine imkân tanıyor.

Mimari, tanık şifreleme ve karmaşık devreler üzerine kurulu olup Bitcoin'in native zincirinde kalırken sıfır bilgi kanıtlarını doğrulamasına olanak sağlıyor. Tse, tasarımın saklamayı kullanıcılarda bıraktığını ve varlığı sentetik bir temsile dönüştürmediğini belirterek BTCVaults'un borç verme, borçlanma, stablecoinler, sigorta, kredi ihracı ve diğer yapılandırılmış finansal ürünlerde kullanılmak üzere konumlandırıldığını ifade etti.

Bu altyapının geliştirilmesi, protokolün native token'ının kullanım alanını genişletmek için de tasarlandı. Açıklamada, "Babylon BTCVaults, BABY tokenının faydasına yeni yüzeyler kazandırıyor" denildi ve kasa ekosistemi büyüdükçe tokenın koordinasyon ve katılımı desteklemedeki rolünün genişleyeceği belirtildi.

a16z crypto ortakları Guy Wuollet ve Elizabeth Harkavy, yaptıkları ayrı açıklamada yatırımın doğrudan BABY token alımı şeklinde gerçekleştiğini doğruladı. İkili, "David, Fisher ve Babylon protokolünü 15 milyon dolarlık BABY alımıyla desteklemekten heyecan duyuyoruz." dedi.

Yatırımcılar, Babylon'un kasalarını Bitcoin'i "kredi için gelişen bir dijital teminat" olarak kullanma yolunda bir adım olarak nitelendirdi. Kısa vadede Babylon'un native Bitcoin borç verme protokolü olarak genişleyeceğini öngördüklerini belirttiler.

Babylon'un BABY token'ı son 24 saatte yüzde 12 yükselerek 0,02 dolar civarında işlem görüyor. Token son 30 günde yüzde 7'nin üzerinde değer kazanmış olsa da geçen yıl Nisan'da ulaştığı 0,1728 dolarlık tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık yüzde 87 altında seyrediyor.