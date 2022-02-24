Kripto para piyasalarında düşüşler hızlandı! Bitcoin 35 bin doların altını gördü

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimin artması ile son 10 gündür satıcılı bir seyir izlenen kripto para piyasalarında, Rusya'nın Ukrayna işgalini resmen başlatmasının ardından düşüşler ivme kazandı. Yatırımcıların dünya çapında riskli varlıklarda satış pozisyonu alması ile düşüş eğilimini sürdüren Bitcoin, bugün 35.000 doların altını gördü. Bitcoin, saat 15.00 itibarıyla düne göre 6,2'lik düşüşle 35.300 dolar seviyesinden işlem görüyor.

ETHEREUM YĞZDE 10'UN ÜZERİNDE DEĞER KAYBETTİ

YATIRIMCILAR GÜVENLİ LİMANLARA YÖNELDİ

Analistler, Rusya'nın Ukrayna işgalini resmen başlatmasının küresel ölçekte risk algısını artırdığını ve yatırımcıların güvenli liman olarak nitelendirilen varlıklara yöneldiğini bildirdi.

KRİPTO PARALARDA KASIM 2021'DEN BERİ SATICI SEYİR DEVAM EDİYOR

Doların diğer para birimleri karşısında değer kazanmasının da negatif etkilediği kripto para piyasasında, küresel ölçekte merkez bankalarının tahminlerden daha hızlı sıkılaşabileceği beklentileri ile Kasım 2021'den bu yana satıcılı bir seyir izleniyordu. Analistler, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin gelişmelerin fiyatlamalar üzerinde belirleyici olacağını belirterek, bugün ayrıca ABD Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamaları ile ABD'de büyüme verilerinin takip edileceğini kaydetti.