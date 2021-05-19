Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldı
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Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldı

Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

Kripto para borsası Binance, Ethereum ve ETC20 para çekişlerinin ağ yoğunluğu nedeniyle geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Binance'nin sosyal medya hesabı Twitter'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Ağ yoğunluğu nedeniyle Ethereum ve ERC20 para çekme işlemleri geçici olarak devre dışı bırakıldı. Sabrınız için teşekkür eder ve verilen rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadesi kullanıldı.

COINBASE'DE DE SORUN VAR

Öte yandan kripto para borsası Coinbase'e de kullanıcıların erişimde sorun yaşadığı bildirildi. Coinbase'in işlem yoğunluğu nedeniyle kripto paralarda bazı kotasyonları veremediği belirtildi.

SERT DÜŞÜŞLER YAŞANDI

Çin'in yerel finansal kurumları ve ödeme sistemlerinin kripto para hizmet vermesinin yasaklanmasının ardından kripto paralarda sert düşüşler yaşanmıştı.

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Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

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Haber Yorumları (1)
MEHMET YALKİN: Bu kadar kazandıgınız yeter bence ufak ufak çıkın yoksa olmayan parayı elinize verecekler
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