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Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar

Kredi faizlerinin düşmesiyle sıfır otomobile ilgi arttı. Markalar, düşen satışları artırmak için kampanyalar düzenlerken, vatandaşlar da 2020 model araçların fiyatlarını araştırmaya başladı. İşte marka marka otomobil fiyatları.

06.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:13

Faizlerin düşürülmesiyle kredi çekip otomobil almayı düşünenleri bir heyecan sardı. Onlarca kişi internetten fiyat araştırması yapmaya başladı. Peki şu an sıfır otomobiller arasında en ucuz markalar hangisi? İşte Türkiye'de satış yapan markaların liste fiyatlarına göre en ucuz sıfır araç modelleri.

CİTROEN

- C3 FEEL 1.2 PureTech 110 HP S&S 6 İleri Manuel : Kampanyalı fiyatı 133.000 TL

- C3 AIRCROSS SUV SHINE 1.2 PureTech 130 HP S&S EAT6 Tam Otomatik: Kampanyalı fiyatı 185.000 TL

- C-ELYSEE FEEL 1.5 BlueHDi 100 HP S&S 6 İleri Manuel: Kampanyalı fiyatı 135.000 TL

DACİA

- Stepway Turbo 90 bg Easy-R Euro6D Temp: 127.092 TL

- Comfort 1.0 Tce 100 bg 4X2: Haziran ayı liste fiyatı 140.540 TL (Dacia Duster)

FİAT

- EGEA SEDAN Easy 1.4 Fire 95 HP: Haziran ayı kampanyalı anahtar teslim fiyatı 103.900 TL

- EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP: Haziran ayı kampanyalı Fiyatı 118.900 TL

- PANDA URBAN 1.2 69 HP: Haziran ayı kampanyalı fiyatı 99.900 TL

- 500L Mirror 1.4 Fire 95 HP MT: Kampanyalı anahtar teslim fiyatı: 139.900 TL

- 500X Urban 1.0 120HP Firefly MT: Kampanyalı fiyatı 174.900 TL

FORD

- Ford Fiesta Titanium 5 Kapı1.0L EcoBoost 100PS6 İleri Otomatik Benzin: Kampanyalı fiyatı 171.000 TL

- Ford Focus Trend X 4 Kapı1.5L Ti-VCT-123PS 6 İleri Manuel Benzin: Kampanyalı fiyatı 167.200 TL

- Ford EcoSport Style SUV 1.0L EcoBoost 125PS 6 İleri Otomatik Benzin: Kampanyalı fiyat 164.200 TL

HONDA

- Civic Sedan1.6L Dream - Düz- Benzin: Fiyatı 162.200 TL

HYUNDAİ

- İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli): Haziran ayı liste fiyatı 129.211 TL

- Hyundai Elantra 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli): Haziran liste fiyatı 148.800 TL

- Hyundai Kona 1.0 T-GDI 6 ileri Düz Style (Benzinli): Haziran liste fiyatı 160.600 TL

KİA

- Picanto Live 1.0L Benzin - Otomatik: 2020 model kampanyalı fiyatı 117.900 TL

- Rio Cool 1.4L Benzin Otomatik 100 PS: Kampanyalı fiyatı 138.300 TL

- Ceed HB Cool 1.4L Benzin Manuel 100 PS: Haziran ayı kampanyalı fiyatı 149.500 TL

- Stonic Cool 1.25L BenzinManuel: Haziran ayı fiyatı 139.000 TL

- Kia sportage Cool 1.6L Benzin Manuel 132 PS: Haziran ayı fiyatı 179.900 TL

MINI COOPER

- 3 KAPI Otomatik Benzin Cooper/ 1499/ 136BG: Fiyatı 199.296 TL

MITSUBISHI

- Yeni Space Star 1.2 INTENSE CVT: Fiyatı 137.500 TL

- Eclipse Cross 1.5 4X2 INVITE MT: Fiyatı 197.500 TL

NİSSAN

- Nissan Micra 1.0 IG-T 100 düz vites Visia: Kampanyalı fiyatı 135.730 TL

OPEL

- 2020 Corsa 1.2 Benzinli MT-5 75 HP: Haziran ayı kampanyalı Fiyatı 135.800 TL

- Astra Sedan Edition Plus 1.4 Benzinli MT-6 140 HP: Haziran ayı kampanyalı fiyatı 146.800 TL

- 2020 ASTRA HB 1.2 Benzinli MT-6 110 HP Edition: Haziran ayı kampanyalı fiyatı 180.200 TL

PEUGEOT

- 208 SIGNATURE DYNAMIC 1.5 BlueHDi 100hp: Haziran kampanyalı fiyatı 151.500 TL

- 301 ACTIVE 1.5 BlueHDi 100 hp: Haziran ayı fiyatı 147.900 TL

- 2020 Model 2008 ACTIVE 1.2 PureTech 130hp 6MT: Fiyatı 185.000 TL

- 308 STYLE 1.2 PureTech 130 hp EAT8 Tam Otomatik: Kampanyalı fiyatı 190.900 TL

RENAULT

- 2020 Model Clio Joy 1.0 SCe 72 bg: Haziran fiyatı 129.523 TL

- Clio Joy 0.9 TCe 90 bg: Haziran fiyatı 110.900 TL

- Clio Sport Tourer Joy 0.9 TCe 90 bg: Haziran fiyatı 113.900 TL

- Symbol Joy 0.9 TCe 90 bg: Haziran fiyatı 110.900 TL

- Megane Sedan Joy 1.3 TCe 140 bg: Haziran fiyatı 164.500 TL

- Megane HB Touch 1.3 TCe EDC 140 bg: Fiyatı 193.900 TL

SEAT

- IBIZA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S: Haziran fiyatı 142.000 TL

- LEON 1.0 EcoTSI 115 HP S&S Style: Haziran fiyatı 151.500 TL

- ARONA 1.0 EcoTSI 115 HP DSG S&S Xcellence: fiyatı 173.000 TL

SUZUKİ

- Vitara 1.4 GL+ 4x2 AT (Tek Renk) Otomatik Benzinli 140 HP: Fiyatı 189.900 TL

- Swift 1.2 GL AT 90 HP (Tek Renk) Otomatik Benzinli: Haziran fiyatı 138.900 TL

TOYOTA

- Yeni Corolla 1.6 Vision: Haziran ayı fiyatı 152.500 TL

- Yeni Corolla 1.6 Vision: Haziran ayı fiyatı 152.500 TL

- Toyota Corolla HB 1.2 Turbo Dream Multidrive S: Fiyatı 180.200 TL

- Yeni toyota C-HR 1.2 Turbo 4x2 Flame: Kampanyalı fiyatı 192.250 TL

VOLKSWAGEN

- Polo 1.0 80 PS Manuel Trendline: Haziran fiyatı 143.400 TL

- Golf 1.0 TSI 115 PS Manuel Midline Plus: Haziran fiyatı 190.500 TL

Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar

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