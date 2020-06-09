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Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı

Ekonominin lokomotifi konumunda olan konut sektörü, kamu bankalarının başlattığı düşük faizli kredi kampanyasıyla hareketlendi. Ancak ilginin yüzde 50 arttığı sektörde bazı fırsatçıların haksız yere zam yapması ve tüketicinin elinde yeterli peşinat bulunmaması nedeniyle talebin satışa dönme oranı yüzde 5 ile 10 arasında kaldı.

09.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 09.06.2020 17:28

Kamu bankalarının tarihin en düşük faizli konut kredi kampanyasını başlatması sonrası satılık dairelere ilgi yüzde 50 artarken, başvuruların satışa yansıma oranı düşük kaldı.

Kamu bankalarından 1 Haziran'da yapılan ortak açıklamada, konut kredilerinin sıfır veya birinci el dairelerde tarihin en düşük seviyesinde, yüzde 0,64, ikinci elde ise yüzde 0,74 olacağı belirtilmişti. Kredi taleplerinin kabulüne 2 Haziran'da başlanmıştı. "Tarihi fırsat" olarak nitelendirilen, ilk yıl ödemesiz ve 180 ay vade gibi seçenekler sunan kredi kampanyasına, bir haftalık süreçte büyük ilgi oldu. Böylece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle konut satışında yaşanan durgunluk yerini hareketliliğe bıraktı. Sektör temsilcileri, kredi faizlerinin düşmesinin ardından konuta ilginin yüzde 50 arttığını, satılık dairelerin müşteriyle dolup taştığını ancak bazı ev sahipleri ve gayrimenkul şirketlerinin haksız zam yapması ve tüketicide yeterli peşinat bulunmaması gibi nedenlerle talebin satışa dönüşme oranının düşük kaldığını belirtti.

"İLGİNİN SATIŞA DÖNME ORANI YÜZDE 5-10 ARASINDA KALDI"

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, kredilerin düşmesi sonrası satılık konuta ilginin yüzde 50'ye varan oranda arttığını, özellikle orta gelir grubunun ciddi konut talebi bulunduğunu söyledi. Bazı ev sahipleri ve gayrimenkul şirketlerinin haksız zam yapması yüzünden ev almak isteyenlerin hayal kırıklığına uğradığını ifade eden Aşa, şöyle devam etti:

"Ayrıca, düşük faizli ve 180 ay vadeli krediyi duyanlar, ev almak için satılık konutları doldurup taşırdı. Fakat talep edenlerin önemli bir bölümünde yeterli peşinatın olmadığını da görüyoruz. Satılık konuta ilgi yüzde 50 arttı ancak haksız zam ve yeterli peşinat bulunmaması nedeniyle bu ilginin satışa dönme oranı yüzde 5-10 arasında kaldı."

Şu anda piyasada bir köpük olduğunu ifade eden Aşa, bu yangının söneceğini, köpüğün gideceğini, haksız zam yapanların konutlarını istedikleri fiyatlara satamayacağını söyledi.

"AZ KATLI, BALKONLU VE BAHÇELİ KONUTLARA İLGİ ARTTI"

Demand Grup İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Demirbaş da yüksek kredi faizi nedeniyle son yıllarda ertelenen konut talebinin, 2019'un son çeyreğiyle birlikte harekete geçtiğini ancak salgınla birlikte sektörde martta tekrar durgunluğun başladığını ifade etti. Tekrar beklemeye geçen talebin, kamu bankalarının başlattığı tarihin en düşük oranlı kredi kampanyasıyla hareketlendiğini belirten Demirbaş, şu bilgileri verdi:

"Hem yatırımlık hem oturumluk konut talebi var. Tüm konut tiplerine rağbet oluyor ancak en yüksek talep 3+1 ve 4+1 dairelere. Konutta yaşanan hareketlilik, 200'den fazla sektöre yansıyor. Sadece inşaatı yapmak için kullanılan malzemeleri bir yana bırakırsak daire alanlar mobilya, aksesuar, halı gibi çok farklı eşya alıyor. Taşırken nakliyeci kazanıyor. Yani konut sektörü hareketli olursa ekonomimiz kazanıyor."

"BİR YILLIK SATIŞI 2 AYDA YAPABİLİRİZ"

Atalay Demirbaş, salgın sonrası özellikle bahçeli, balkonlu ve az katlı dairelere talebin arttığını aktararak, "Haksız zamların önüne geçilir, bankalar bu oranları sağlamaya devam ederse bir yılda yapılamayan daire satışını 2 ayda yapabiliriz. Bu satışların olması yastık altındaki paraların ekonomiye kazandırılması açısından da çok önemli." diye konuştu.

Haksız zam yapan ev sahipleri ve gayrimenkul şirketlerine tepki gösteren Demirbaş, "Herkes konutun nerede ne kadar olduğunu biliyor. Fiyatı suni olarak yükselen konutlar talep görmeyecek, elde kalacak." dedi.

Kredi faizlerinin düşmesiyle ilginin arttığı konut sektöründe talebin satışa dönme oranı düşük kaldı

Ekonomi Manşet

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