Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
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Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları

17.12.2020 17:40 | Son Güncelleme: 17.12.2020 17:58

Merkez Bankası'nın geçtiğimiz ay yaptığı faiz hamlesinin ardından en çok merak edilen konulardan bir tanesi de kredi faiz oranları oldu. Ev, araba ya da ihtiyaç kredisi çekecekler, banka banka araştırma yapıyor. İşte güncel kredi faiz oranları.

Yeni yıla yaklaşılmasıyla beraber hem ev ve otomobil gibi hayallerini gerçekleştirmek, hem de ihtiyaçlarını gidermek isteyenler güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltmesinin ardından bankalarda faiz oranlarını güncelledi.

İşte banka banka güncel kredi faiz oranları:

ZİRAAT BANKASI

Tüketici kredisi: 1.69

Taşıt kredisi: 1.77

Konut kredisi: 1.65

HALKBANK

İhtiyaç kredisi: 1.77

Taşıt kredisi: 1.77

Konut kredisi: 1.52

AKBANK

Direkt kredi: 2.07

İhtiyaç kredisi: 1.98

Taşıt kredisi: 1.51

Konut kredisi: 1.41

İŞ BANKASI

İhtiyaç kredisi: 1.50

Taşıt kredisi: 1.55

Ev kredisi: 1.40

GARANTİ BANKASI

İhtiyaç kredisi: 1.49

Konut kredisi: 1.49

Taşıt kredisi: 1.64

QNB FİNANSBANK

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.35

Konut kredisi: 1.76

Taşıt kredisi: 1.61

YAPI KREDİ

Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.74

Konut kredisi: 1.51

Taşıt kredisi: 1.60

VAKIFBANK

Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

Taşıt kredisi: 1.75

Sarıpanjur ev kredisi: 1.49

DENİZBANK

Mortgage kredisi: 1.52

Taşıt kredisi: 1.59

İhtiyaç kredisi: 2.14

Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
Haber Yorumları (2)
DEVLET BANKALARI UCUZ KREDİYİ DAĞITTI YA: Yaz başında da dağıtılan ucuz kredi oranları nere de kaldı. Kapış kapış gidiyordu o zaman tabi ki bize sıra gelmemişti. . .
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BALIKESİR: Eskiden devlet bankaları düşük faizle, özel bankalar yüksek faizle kredi verirdi. Şimdi tam tersi olmuş!!!
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500
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