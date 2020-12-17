Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları
Merkez Bankası'nın geçtiğimiz ay yaptığı faiz hamlesinin ardından en çok merak edilen konulardan bir tanesi de kredi faiz oranları oldu. Ev, araba ya da ihtiyaç kredisi çekecekler, banka banka araştırma yapıyor. İşte güncel kredi faiz oranları.
Yeni yıla yaklaşılmasıyla beraber hem ev ve otomobil gibi hayallerini gerçekleştirmek, hem de ihtiyaçlarını gidermek isteyenler güncel kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 10,25'ten yüzde 15'e yükseltmesinin ardından bankalarda faiz oranlarını güncelledi.
İşte banka banka güncel kredi faiz oranları:
ZİRAAT BANKASI
Tüketici kredisi: 1.69
Taşıt kredisi: 1.77
Konut kredisi: 1.65
HALKBANK
İhtiyaç kredisi: 1.77
Taşıt kredisi: 1.77
Konut kredisi: 1.52
AKBANK
Direkt kredi: 2.07
İhtiyaç kredisi: 1.98
Taşıt kredisi: 1.51
Konut kredisi: 1.41
İŞ BANKASI
İhtiyaç kredisi: 1.50
Taşıt kredisi: 1.55
Ev kredisi: 1.40
GARANTİ BANKASI
İhtiyaç kredisi: 1.49
Konut kredisi: 1.49
Taşıt kredisi: 1.64
QNB FİNANSBANK
Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.35
Konut kredisi: 1.76
Taşıt kredisi: 1.61
YAPI KREDİ
Bireysel ihtiyaç kredisi: 1.74
Konut kredisi: 1.51
Taşıt kredisi: 1.60
VAKIFBANK
Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99
Taşıt kredisi: 1.75
Sarıpanjur ev kredisi: 1.49
DENİZBANK
Mortgage kredisi: 1.52
Taşıt kredisi: 1.59
İhtiyaç kredisi: 2.14