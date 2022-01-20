Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ'nin (Digiturk) Türkiye Süper Ligi ve 1. Ligi müsabakalarını içeren ticari paketlerine ilişkin fiyatlama davranışları ve bayilik sistemiyle ve Digiturk bayisi sıfatı ile bu ticari paketleri arz eden teşebbüslerin fiyatlama ve pazar paylaşımı...

Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ'nin ( Digiturk ) Türkiye Süper Ligi ve 1. Ligi müsabakalarını içeren ticari paketlerine ilişkin fiyatlama davranışları ve bayilik sistemiyle ve Digiturk bayisi sıfatı ile bu ticari paketleri arz eden teşebbüslerin fiyatlama ve pazar paylaşımı davranışlarıyla 4054 sayılı Kanun'un 4. ve 6. maddelerini ihlal ettikleri iddiasıyla açılan ve Digiturk ve bayileri hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Rekabet Kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda; Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon AŞ'nin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal ettiğine ve bu nedenle teşebbüse idari para cezası verilmesine karar verildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri