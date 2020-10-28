Krasnodar - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Krasnodar - Chelsea maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları devam ediyor. Bugün 2. grup maçlarının diğer maçları oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Krasnodar - Chelsea arasındadır. Peki Krasnodar - Chelsea kaç kaç bitti? Maç sonucu nedir? Maçın ilk yarısı kaç kaç bitti? Skor ne?