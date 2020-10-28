Krasnodar - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Krasnodar - Chelsea maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?
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Krasnodar - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Krasnodar - Chelsea maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?

28.10.2020 19:33 | Son Güncelleme: 28.10.2020 19:37
Krasnodar - Chelsea UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonucu! Krasnodar - Chelsea maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçları devam ediyor. Bugün 2. grup maçlarının diğer maçları oynanacak. Bugünkü karşılaşmalardan birisi de Krasnodar - Chelsea arasındadır. Peki Krasnodar - Chelsea kaç kaç bitti? Maç sonucu nedir? Maçın ilk yarısı kaç kaç bitti? Skor ne?

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Krasnodar - Chelsea karşı karşıya gelecek. Peki maç sonucu kaç kaç bitti? Krasnodar - Chelsea maçı ne zaman başlayacak? Maç nerede oynanıyor?

KRASNODAR - CHELSEA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç henüz başlamadı. Maç sonuçlanınca skorunu yazacağız.

KRASNODAR - CHELSEA MAÇI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Krasnodar - Chelsea maçı 28 Ekim Çarşamba 20:55'de başlayacak.

KRASNODAR - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Maçı Bein Sports 2 kanalından izleyebilirsiniz.

KRASNODAR - CHELSEA MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Krasnodar Stadyumu, Krasnodar'da oynanacak.

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