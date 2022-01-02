'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresini kimse tahmin edemezdi

Süper Lig'de lider Trabzonspor'un en yakın takipçisi olan Konyaspor'un içinde şampiyonluk ateşi yanıyor. İlhan Palut'un öğrencileri bu sezon ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı.

GOLCÜ İSTEDİ

İlhan Palut'un yönetimden kaliteli bir golcü istemesi üzerine Gomis'le temasa geçildiği belirtildi. 36 yaşındaki Fransız golcü Suudi Arabistan'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

ETO'O DA GELDİ

Bilindiği gibi dünya yıldızı Samuel Eto'o da bir dönem Konyaspor forması giymişti. Konyaspor'un Gomis'e imza attırma ihtimali hayli kuvvetli.

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