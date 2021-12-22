Kozan Belediyesi çalışanlarına 7 bin 600 lira promosyon - Haberler Ekonomi
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Kozan Belediyesi çalışanlarına 7 bin 600 lira promosyon

Kozan Belediyesi çalışanlarına 7 bin 600 lira promosyon
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kozan Belediyesi çalışanları ocak ayında 7 bin 600 lira banka promosyonu alacak.

KOZAN, ADANA (İHA) - Kozan Belediyesi çalışanları ocak ayında 7 bin 600 lira banka promosyonu alacak.

Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, Halk Bankası Kozan Şube Müdürü Veysel Ahmet Alyamaç ile protokol imza töreninde yaptığı açıklamada, "Kadrolu memur, kadrolu işçi ve sözleşmeli memurlarımıza çalışanlarımıza bölgede en yüksek maaş promosyon ücretini Kozan Belediyesi olarak biz aldık. Belediyemizde mali disiplini sağlamaya çalışmamızın nedenleri, çalışanımıza zamanında maaş vermek, maaşı mümkün olduğunca yüksek tutmak ve halkımıza hizmet edebilmektir. İhale usulü yapılan süreçte en yüksek promosyon ücretini veren Halk Bankası oldu. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Protokole göre personel kişi başı 7 bin 600 lira promosyon ücreti alacak. Promosyon alacakları ocak maaşı ile birlikte çalışanın hesabına geçecek. - ADANA

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