Koyun Adası'nın yarısı satışa çıkarıldı Marmara Denizi'nde Paşalimanı Adası ile Avşa Adası arasında yer alan ve 1 milyon 700 bin metrekare yüzölçüme sahip Koyun Adası'nın 890 bin metrekarelik kısmı, Kuzeybatı Gayrimenkul tarafından satışa sunuldu.

Etrafta parmakla sayılabilecek kadar az ev, güneş panelleri ile sağlanan elektrik, su ihtiyacı su kuyusundan, denize doğru uzanmış iki güzel iskele, harika bir gün batımı, kıyıya vuran turkuaz renginde dalgaların sesi, bir yandan Marmara Denizi'nin ortasında, Avşa, Marmara ve Paşalimanı adalarının hemen yanı başında , Narlı ve Erdek'e tekne ile 40 dakika mesafede, İstanbul'a ise görece uzak; ama bir o kadar da yakın, tam bir Robinson Hayatı: Koyun Adası'nda. 1 milyon 700 bin metrekare yüzölçüme sahip olan Koyun Adası'nın 890 bin metrekarelik kısmı, Kuzeybatı Gayrimenkul tarafından satışa sunuldu.

Satışa sunulan kısım için Kuzeybatı Gayrimenkul teklif toplarken ilginin yoğun olması halinde açık ihaleye dönülecek.

Kaynak: Bültenler