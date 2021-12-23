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Köyceğizli güreşçi Türkiye şampiyonu oldu

Köyceğizli güreşçi Türkiye şampiyonu oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan "Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası" 22-23 Aralık 2021'de Çorlu Kapalı Spor Salonu'nda 30 kulüpten 220 sporcusunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Türkiye Güreş Federasyonu faaliyet programında yer alan "Tekirdağlı Hüseyin Pehlivan Türkiye Büyük Kadınlar Güreş Şampiyonası" 22-23 Aralık 2021'de Çorlu Kapalı Spor Salonu'nda 30 kulüpten 220 sporcusunun katılımı ile gerçekleştirildi.

Düzenlenen şampiyonaya henüz 17 yaşında olan ve yaşından dolayı müsabakaya doktor raporuyla katılan milli sporcu Selvi İlyasoğlu, 59 kiloda Türkiye Şampiyonu olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Selvi İlyasoğlu'nu göstermiş olduğu üstün başarısından dolayı kutlayan Köyceğiz Bayan Güreş Takımı Antrenörü Elis Yıldız, "Sporcu dostu ve sporcuların en büyük destekçisi olan Köyceğiz Belediye Başkanımız Kamil Ceylan'ın bizlere sağladığı imkanlar ve verdiği desteklerden dolayı; Başkan'ımız Kamil Ceylan'a bir kez daha teşekkürlerimizi sunarak, daha çok başarılar için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - MUĞLA

Köyceğizli güreşçi Türkiye şampiyonu oldu

Köyceğizli güreşçi Türkiye şampiyonu oldu

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