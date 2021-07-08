Köyceğiz'li atletler Türkiye şampiyonu
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Köyceğiz'li atletler Türkiye şampiyonu

Köyceğiz'li atletler Türkiye şampiyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Isparta'da düzenlenen 6'ıncı İller Arası Türkiye Bayrak Şampiyonası'nda U12 Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Atletizm Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından Isparta'da düzenlenen 6'ıncı İller Arası Türkiye Bayrak Şampiyonası'nda U12 Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Atletizm Takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

Köyceğizli öğrenciler Elif Duru Orhan, Rüya Ceren Yılmaz, Fatma Müzeyyen Ayhan, Umut Fatih Günay, Anıl Mert Acar ve antrenörleri beden eğitimi Öğretmeni Gökhan Esen'den oluşan Köyceğiz U12 atletizm takımı Isparta'da gerçekleşen Atletizm Türkiye şampiyonası bayrak yarışlarında ipi göğüsleyerek şampiyonluk kupasını kazandılar. - MUĞLA

Köyceğiz'li atletler Türkiye şampiyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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