Köyceğiz'de Kadınlar Serbest Güreş Şampiyonası yapıldı

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Kadınlar Serbest Güreş il müsabakaları gerçekleştirildi.

Köyceğiz Kapalıspor Salonunda gerçekleştirilen şampiyonada sporcular rakiplerini saf dışı edebilmek için büyük mücadele gösterdiler. Şampiyonayı izlemek için güreşseverler salonda yerlerini aldılar, mücadeleleri ilgiyle izledi.

11 yaş minik, 12-13 yaş minik, U17 Yıldız ve U20 Genç Kadınlar Serbest Güreş İl Şampiyonasında dereceye giren sporcular; Yağmur Ceylan, Ayça Çomak, Rukiye Ruken Keleş, Elifsu Mutlu, Ayşe Eygi, Ayşe Bulut, Fatma Kazancıoğlu, Lavinya Kazancıoğlu, Zeynep Tuana Akça, Ceylin Yıldırım, Güllü Yıldırım, Hazal Yaren Karataş, Güldane Çakır, Kader Çakır, Eda Yılmaz, Melahat Duru isimlerinden oluştu.

Sporculara madalyalarını Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak ve Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan takdim etti. Köyceğiz Bayan Güreş Takımı Antrenörü Elis Yıldız konuşmasında; "Bizi bu yolda destekleyen ve her zaman yanımızda olan Belediye Başkanımız Kamil Ceylan'a ve desteklerini hiç bir zaman esirgemeyen ailelere sonsuz teşekkürlerimizi sunarız" dedi. - MUĞLA