Kovid-19'la mücadelede aşı ile bazı uygulamalara karşı çıkan bir grup Maltepe'de toplandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kovid-19'la mücadelede aşı ile bazı uygulamalara karşı çıkan bir grup Maltepe'de toplandı

AA / Tayyib Hoşbaş - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığıyla mücadele kapsamında aşı ile bazı uygulamalara karşı çıkan bir grup, Maltepe Etkinlik Alanı'nda bir araya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığıyla mücadele kapsamında aşı ile bazı uygulamalara karşı çıkan bir grup, Maltepe Etkinlik Alanı'nda bir araya geldi.

Anadolu Birliği Partisinin çağrısıyla sosyal medya üzerinden örgütlenen vatandaşlar, polis kontrolünün ardından alana giriş yaptı. Alanda bulunan birçok vatandaşın sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maskesiz dolaştığı, bazı vatandaşların ise yüz ya da gaz maskesi taktığı görüldü.

"Plandemi Büyük Buluşma Platformu" adı verilen gruptakiler, aşı karşıtı bazı sloganlar attı. Buradaki bazı vatandaşlar, Türk bayraklarının yanı sıra bazı dövizler taşıdı.

Platform Sözcüsü Abdurrahman Dilipak, salgın döneminde birçok kişinin şifa bulmak için gittiği hastanede hayatını kaybettiğini iddia etti.

İzole edilmeyen bir virüsün aşısının olmayacağını öne süren Dilipak, "Bill Gates'in fonladığı sıvı başka bir planın parçasıdır. Bu bağlamda küresel güçler kendi çıkarları için bölerek, parçalara ayırdığı kesimlere nasıl maske, mesafe, hijyeni tekrarlatıp sonra aşıda tekrar birleştirdiyse biz de kendi varlığımızı sürdürmek ve geleceğimiz için birleştirmek istiyoruz. Tüm yaşadıklarımıza onun için 'plandemi' diyoruz. Çünkü bu virüsü tespit etmeyen PCR testiyle virüs arıyorlar." dedi.

Salgınla mücadele kapsamındaki bazı uygulamaların hasta haklarına aykırı olduğunu savunan Dilipak, PCR, aşı, maske ve HES kodu zorunluluğunun da kaldırılmasını talep etti.

Etkinlikte, akademisyenler, siyasi parti başkanları, sanatçılar, hukukçular, sendika başkanları, gazeteci ile yazarların da aralarında olduğu çok sayıda katılımcı konuşma yaptı.

Kovid-19'la mücadelede aşı ile bazı uygulamalara karşı çıkan bir grup Maltepe'de toplandı

Kovid-19'la mücadelede aşı ile bazı uygulamalara karşı çıkan bir grup Maltepe'de toplandı

Kovid-19'la mücadelede aşı ile bazı uygulamalara karşı çıkan bir grup Maltepe'de toplandı

Kovid-19'la mücadelede aşı ile bazı uygulamalara karşı çıkan bir grup Maltepe'de toplandı
AA / Tayyib Hoşbaş - Son Dakika Haberleri
Kayıp oyuncak kavgası! Öğretmeni tüm okulun gözü önünde darbetti

Kayıp oyuncak kavgası! Öğretmeni tüm okulun gözü önünde darbetti

 Aşı karşıtları İstanbul'da toplandı! Maskesiz kalabalık endişe yarattı

Aşı karşıtları İstanbul'da toplandı! Maskesiz kalabalık endişe yarattı

 Eski nişanlısını rahatsız edince, devreye kuzenler girdi! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar

Eski nişanlısını rahatsız edince, devreye kuzenler girdi! Kaçırıp dövdüler sonra da uçurumdan attılar
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlüt Çavuşoğlu Ekrem İmamoğlu Ali Erbaş Devlet Bahçeli Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Yıldız Tilbe Mehmet Ali Erbil
Spor Mergim Berisha Marcao Ozan Tufan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Rüya Tabirleri Mehmet Nuri Burak Yılmaz Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kovid-19'la mücadelede aşı ile bazı uygulamalara karşı çıkan bir grup Maltepe'de toplandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.09.2021 19:05:37. #1.12#