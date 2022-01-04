Kovan filmi oyuncuları kim? Kovan filmi konusu, oyuncuları ve Kovan özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Kovan filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kovan filmini izleyecek olanların merak ettiği Kovan konusu nedir, Kovan oyuncuları kimler ve Kovan özeti gibi konuları inceliyoruz.

KOVAN FİLMİ KONUSU NEDİR?

İnsan ve doğa ilişkisi üzerine yapılan en özgün filmlerden olan Kovan filmi, anaerkil bir dünyası olan arıların dünyasında kendine bir varlık edinmeye çalışan arıcı Ayşe'nin, Artvin'in vahşi doğasıyla mücadele ederken, kasabada kendine bir kimlik edinme mücadelesini, sinema perdesine yansıtıyor.

Eylem Kaftan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Burcu Salihoğlu, Hakan Karsak gibi isimler yer alıyor.

KOVAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Eylem Kaftan

Oyuncular: Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Hakan Karsak, Burcu Salihoğlu, Şennur Nogaylar

Tür: Drama

Yapım Yılı: 2019 (93 dk)

Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma

Senaryo: Eylem Kaftan

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