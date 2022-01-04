Kovan filmi oyuncuları kim? Kovan filmi konusu, oyuncuları ve Kovan özeti!
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kovan filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Kovan konusu, özeti ve Kovan oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Kovan filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Kovan filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Kovan filmini izleyecek olanların merak ettiği Kovan konusu nedir, Kovan oyuncuları kimler ve Kovan özeti gibi konuları inceliyoruz.
KOVAN FİLMİ KONUSU NEDİR?
İnsan ve doğa ilişkisi üzerine yapılan en özgün filmlerden olan Kovan filmi, anaerkil bir dünyası olan arıların dünyasında kendine bir varlık edinmeye çalışan arıcı Ayşe'nin, Artvin'in vahşi doğasıyla mücadele ederken, kasabada kendine bir kimlik edinme mücadelesini, sinema perdesine yansıtıyor.
Eylem Kaftan'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Burcu Salihoğlu, Hakan Karsak gibi isimler yer alıyor.
KOVAN FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Eylem Kaftan
Oyuncular: Meryem Uzerli, Feyyaz Duman, Hakan Karsak, Burcu Salihoğlu, Şennur Nogaylar
Tür: Drama
Yapım Yılı: 2019 (93 dk)
Vizyon Tarihi: 25 Eylül 2020 Cuma
Senaryo: Eylem Kaftan
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