Kovac Onyekuru'ya tüm kapıları kapattı, Galatasaray'a gün doğdu
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Kovac Onyekuru'ya tüm kapıları kapattı, Galatasaray'a gün doğdu

15.12.2020 09:48 | Son Güncelleme: 15.12.2020 10:01

Henry Onyekuru için Monaco kapıları resmen kapandı. Monaco'nun teknik direktörü Niko Kovac, Galatasaray'ın tekrar kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcu bir daha Fransız ekibinde forma giyemeyeceğini söyledi.

Fransa Ligi takımlarından Monaco'da kadro dışı kalan Henry Onyekuru, Hırvat teknik adam Niko Kovac'ın tam anlamıyla gözünden düştü. Niko Kovac, 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcunun Monaco'da oynama şansının olmadığını söyledi.

Monaco'da bu sezon 2 lig maçına ilk 11 başlayan ve toplamda sadece 4 lig maçında forma giyebilen Henry Onyekuru, 143 dakika sahada kalabildi. 19 Eylül'deki Rennes maçında 9 dakika süre alan ve sonrasında bir daha forma giyemeyen Niyeryalı, kadro dışı bırakıldı.

"ONYEKURU BİR DAHA OYNAYAMAZ"

Hırvat teknik adam Niko Kovac, Henry Onyekuru'ya bir daha asla şans vermeyeceğini açıkladı. Niko Kovac "Ben olduğum sürece Onyekuru, Monaco'da forma giyemeyecek." sözleriyle Nijeryalı yıldıza kapıları kapattı.

Öte yandan Monaco yönetimi, kısa bir süre önce Henry Onyekuru'nun menajeri William D'Avila'ya kulüp arayabileceklerini bildirdi. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye gelen William D'Avila, Henry Onyekuru'ya Galatasaray'ın yanı sıra İstanbul'dan başka takımların da talip olduğunu duyurdu.

Özellikle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in kadroda görmek istediği Henry Onyekuru için menajer William D'Avila görüşmelere başlarken, Monaco'nun bonservisle satış ya da zorunlu satın alma opsiyonu olan bir teklife sıcak bakabileceği öğrenildi.

Kovac Onyekuru'ya tüm kapıları kapattı, Galatasaray'a gün doğdu
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 10:01:25. #1.14#
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