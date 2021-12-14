Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Galatasaraylılar yıkılacak
Sivas maçında takım arkadaşı Luyindama ile çarpışan Muslera'nın yan bağlarında yırtık tespit edildi. 35 yaşındaki kaptan ilk devreyi kapattı. En az 1 ay yok. Bu sürenin daha da uzama ihtimali var.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor'a 1-0 kaybeden Galatasaray'da kaptan Muslera talihsiz şekilde sakatlandı. Savunma arkasına sarkan topta açılan Muslera, Luyindama ile çarpışınca yerden kalkamadı.
SEDYE İLE ÇIKTI
Acı içinde yerde kalan Muslera, hemen kenar kulübeye işaret yaptı. Kaptan sedye ile kenara alındı.
DEVREYİ KAPATTI
İlk bulgularda Muslera'nın yan bağlarında yırtık tespit edildi. Kaptan minimum 1 ay yok. Ligin kalan bölümünde İsmail Çipe kalede olacak. Muslera'nın dönüşünün çok daha uzun süreleri bulabileceği aktarıldı.
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