Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Galatasaraylılar yıkılacak - Haberler Spor
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Kötü şekilde sakatlanan Muslera'nın dönüş tarihi belli oldu! Galatasaraylılar yıkılacak

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Sivas maçında takım arkadaşı Luyindama ile çarpışan Muslera'nın yan bağlarında yırtık tespit edildi. 35 yaşındaki kaptan ilk devreyi kapattı. En az 1 ay yok. Bu sürenin daha da uzama ihtimali var.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Sivasspor'a 1-0 kaybeden Galatasaray'da kaptan Muslera talihsiz şekilde sakatlandı. Savunma arkasına sarkan topta açılan Muslera, Luyindama ile çarpışınca yerden kalkamadı.

Kötü şekilde sakatlanan Muslera, sahalara ne zaman dönüyor? Galatasaraylılar yıkılacak

SEDYE İLE ÇIKTI

Acı içinde yerde kalan Muslera, hemen kenar kulübeye işaret yaptı. Kaptan sedye ile kenara alındı.

Kötü şekilde sakatlanan Muslera, sahalara ne zaman dönüyor? Galatasaraylılar yıkılacak

DEVREYİ KAPATTI

İlk bulgularda Muslera'nın yan bağlarında yırtık tespit edildi. Kaptan minimum 1 ay yok. Ligin kalan bölümünde İsmail Çipe kalede olacak. Muslera'nın dönüşünün çok daha uzun süreleri bulabileceği aktarıldı.

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