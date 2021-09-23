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Koşucular Bu Pazar Bakırköy'de Buluşuyor

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Koşucular Bu Pazar Bakırköy'de Buluşuyor

"İstanbul'u Koşuyorum" etkinliklerinin 2021'deki üçüncü yarışı pazar günü Bakırköy'de gerçekleştirilecek. Nefes kesen rekabetlere ve eğlenceli görüntülere sahne olacak yarışta 1250 sporcu kozlarını paylaşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, Türkiye'de yol yarışları katılımcı sayılarını artırabilmek, yol yarışları katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemek, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmek amacıyla, 2016 yılından itibaren "İstanbul'u Koşuyorum" etkinlikleri düzenliyor. Her bir etabı İstanbul'un sembol noktalarında gerçekleştirilen "İstanbul'u Koşuyorum" yarışları bu yıl dört etaptan oluşacak. Kadınlar Günü Etabı ve Caddebostan Colour Run Etabı'nın ardından bu senenin üçüncü yarışı olan "İstanbul'u Koşuyorum" Bakırköy Etabı 26 Eylül Pazar günü yapılacak. 10 km'lik parkurda düzenlenecek yarış, saat 9.00'da başlayacak. 1250 sporcunun katılacağı etkinlikte sporcuların yarıştaki dereceleri elektronik zamanlama çipleri ile ölçülecek.

PARKUR

Yarış Kennedy Caddesi üzerindeki Bakırköy İDO İskelesi İspark park alanı önünden Zeytinburnu istikametine doğru başlayacak. Parkurdaki ilk dönüş noktası Tarhan Kavşağı olacak. Tarhan Kavşağı'ndan dönüş alan parkur yine Kennedy Caddesi ve Rauf Orbay Caddesi üzerinden Yeşilköy istikametine doğru ilerleyecek. Havuzlu Kavşağı'ndan yapılacak ikinci dönüş ile Bakırköy İDO İskelesi istikametinde devam eden parkur başladığı noktada sona erecek.

PANDEMİ TEDBİRLERİ

Yarış kitleri dağıtılırken sporculardan cuma günü 09.00'dan sonra yapılmış PCR testi ya da iki aşılı aşı kartı ibraz etmesi istenecek. Etkinlik alanında bulunan sporcular yarışa başlayana kadar maske takacak. Startlar, sosyal mesafeyi korumak adına iki dakikada bir olmak üzere 250 sporcu ile yapılacak. Yarış sırasında maskesiz koşacak sporculara varış noktasında yeni maske verilecek.

ÜSKÜDAR ETABI İLE DEVAM EDECEK

Bu yıl dört etaptan oluşan "İstanbul'u Koşuyorum" etkinlikleri pazar günü koşulacak Bakırköy Etabı sonrası 10 Ekim'de düzenlenecek Üsküdar Etabı ile devam edecek.

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