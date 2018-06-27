Kosta Rika ile 2-2 Berabere Kalan İsviçre, Son 16'da İsveç'in Rakibi Oldu
Dünya Kupası E Grubunda İsviçre, turnuvaya veda eden Kosta Rika'yla 2-2 berabere kaldı ve grubunu ikinci sırada tamamladı. İsviçre son 16 turunda İsveç'in rakibi oldu.
2018 FIFA Dünya Kupası E Grubu'nda İsviçre ile turnuvaya veda eden Kosta Rika karşılaştı.
RAKİP İSVEÇ
Nizhny Novgorod Stadyumunda oynanan karşılaşma 2-2 beraberlikle sona ererken, İsviçre adını son 16 takım arasına yazdırdı. İsviçre'nin rakibi İsveç oldu.
İsviçre'nin gollerini; Blerim Dzemaili ve Josip Drmic kaydederken, Kosta Rika'nın golleri; Kendall Waston ve uzatmalarda penaltıdan Ruiz'den geldi.
YORUMLAR (4)
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Almanya ve sirbistan elendi, keyften turk kahvesi ictim hemde bu sicagaCevap Yaz 3 Yayından KaldırAFRİKALI HOCA: Aynen dostum. Keyfler gıcır. Mağlup olsun herdaim hepsi kibirlerinden geberiyorlar.1 Yayından Kaldır
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İsveç öttürür isviçreyiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Helal olsun adamlara.Cevap Yaz Yayından Kaldır