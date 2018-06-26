Kosovalılar, Arnavut Kartalı Yapıp Ceza Alan Futbolcular İçin Para Topluyor

Kosova'da, Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri ve Stephan Lichtsteiner'e çift başlı Arnavut kartalı sevinci nedeniyle verilen cezaları ödeme kampanyası başlatıldı. FIFA, çift başlı kartal sevinci yaptıkları için Shaqiri ve Xhaka'ya 8.700'er euro, Lichtsteiner'e ise 4 bin 370 euro ceza vermişti.

Kosova'da bir internet sitesi üzerinden başlatılan cezayı ödeme kampanyasının ilk 24 saatinde toplam 12 bin euro toplandı.

"DUYDUĞUMUZ KEYİF, PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ BİLE!"

Konu hakkında açıklama yapan Kosova Ticaret ve Sanayi Bakanı Bayram Hasani, 1 aylık maaşı olan 1500 euroyu bağışladığını belirterek, "Oyuncular, köklerini belirten bir simgeyi yaptıkları için cezalandırılamazlar. Onlar nereden geldiklerini unutmayan insanlar. Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri'nin kartal hareketini yaptığı sırada ülkece duyduğumuz keyif, parayla ölçülemez bile!" ifadelerini kullandı.

SIRBİSTAN, KOSOVA'YI HALA TANIMIYOR

1998 ile 1999 arasında Sırbistan ile Kosova arasında çıkan iç savaşta, Sırp askeri güçleri ile Arnavut yerel gerillaları karşı karşıya gelmişti. O dönem Arnavut özgürlük savaşçılarının simgesi olan çift başlı kartal, daha sonra bayrakta da kullanıldı. Sırbistan ise 2008'de bağımsızlığını ilan eden Kosova'yı tanımama kararı almıştı.