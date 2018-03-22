Kosgep Kredilerinin 1 Yıl Faizsiz Ertelendi

AK Parti Kilis milletvekili Reşit Polat, KOSGEP Kredilerinin 1 yıl faizsiz ertelendiğini söyledi.

Milletvekili Polat, Acil destek programı kapsamında Kilis'te bin 464 esnafa kullandırılan 40 bin TL'lik KOSGEB kredileri 1 yıl faizsiz olarak ertelendiğini ifade ederek, "Böylelikle bu kredinin ödeme şekli toplamda 48 aya çıkarılmıştır. Vade uzatımı sonucu oluşan 5 milyon 400 bin TL'lik faiz KOSGEB tarafından karşılanacaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Binali Yıldırım'a,Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Faruk Özlü'ye,kabine üyelerimize ve emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" diye konuştu. - KİLİS