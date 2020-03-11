SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› KOSGEB ile DOĞTAŞ Kelebek Mobilya arasında iş birliği - Ekonomi
Ekonomi

KOSGEB ile DOĞTAŞ Kelebek Mobilya arasında iş birliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın nezaretinde KOSGEB ile DOĞTAŞ Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ arasında kadın istihdamına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

11.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:04
KOSGEB ile DOĞTAŞ Kelebek Mobilya arasında iş birliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın nezaretinde KOSGEB ile DOĞTAŞ Kelebek Mobilya Sanayi ve Ticaret AŞ arasında kadın istihdamına yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, bakanlıktaki imza töreninde yaptığı konuşmada, protokolün özellikle kadın girişimcilerin iş sahibi olmalarının önünü açacak kamu-özel sektör iş birliğiyle hazırlanmış yeni bir iş modeli olduğunu söyledi.

KOSGEB olarak yeni iş kuran girişimcilere eğitim verdiklerini anımsatan Uzkurt, bunu uzaktan eğitim modülüyle daha kolay, zaman ve mekan kısıtı olmadan vermeye başladıklarını, 150 bin civarında girişimci adayının da halen eğitim aldığını bildirdi.

Uzkurt, DOĞTAŞ'ın istihdam edeceği ve bayilik vereceği kadın girişimcilerin KOSGEB eğitimleri alarak, Girişimcilik Desteği Programı'na müracaatta bulunacaklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bayilik alacaklara KOSGEB ve DOĞTAŞ'ın iş birliğiyle karar verilecek. Protokolle kadın girişimciler hem KOSGEB'in nitelikli istihdam desteğinden hem de DOĞTAŞ'ın bayilerine verdiği diğer imkanlardan yararlanmış olacaklar. Kadın girişimcilerin önünü açmak, onlara yeni iş imkanları sunmak adına bu iş birliğini önemsiyorum. İş birliği modeli inşallah diğer firmalarımız için de örnek olur. Talepleri alıyoruz. İnşallah onlarla da protokol sürecini başlatmış oluruz."

DOĞTAŞ Kelebek Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan da bu yıl protokolle 100 kadın girişimciyi iş hayatına kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "KOSGEB'in eğitimini tamamladıktan sonra sertifika alacak kadın girişimcilerimize biz de destek vereceğiz. KOSGEB'in de destekleriyle 100 kadını kendi işinin patronu yapacağız." dedi.

Uzkurt ile Doğan, Bakan Varank'ın da katıldığı etkinlikte iş birliği protokolüne imza attı.

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

'Koronavirüsten korunmanın ilk şartı budur' deyip herkesi uyardı Ekonomi
"Koronavirüsten korunmanın ilk şartı budur" deyip herkesi uyardı
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Ekonomi
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Koronavirüse yakalanan milletvekili hastalığı nasıl yendiğini anlattı Ekonomi
Koronavirüse yakalanan milletvekili hastalığı nasıl yendiğini anlattı
Türkiye'deki ilk virüs vakası Kayseri'de mi? İl Sağlık Müdürü açıkladı Ekonomi
Türkiye'deki ilk virüs vakası Kayseri'de mi? İl Sağlık Müdürü açıkladı
Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama Ekonomi
Türkiye'de tespit edilen koronavirüs vakasıyla ilgili ilk açıklama
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Ekonomi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
9 yıl önce yayınlanan Contagion filminin konusu koronavirüse benzerliğiyle yeniden gündem oldu
9 yıl önce yayınlanan Contagion filminin konusu koronavirüse benzerliğiyle yeniden gündem oldu
AK Parti'den DEVA Partisi'ne geçen Hasan Karal için Rize'de gıyabi cenaze namazı kılınacak
AK Parti'den DEVA Partisi'ne geçen Hasan Karal için Rize'de gıyabi cenaze namazı kılınacak
Hurdadan aldığı klasik otomobilini 100 bin liraya yeniledi! Aracın son halini görenler gözlerine inanamıyor
Hurdadan aldığı klasik otomobilini 100 bin liraya yeniledi! Aracın son halini görenler gözlerine inanamıyor
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu: Dışarı çıkmayın
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
Survivor'da yarışan Ersin Korkut'un 4 yıldır baktığı köpeği hayatını kaybetti
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor
Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların tatil edilmesiyle ilgili Sağlık Bakanlığı'yla değerlendirmelerimiz sürüyor
Bakan Varank'tan Sözcü yazarının koronavirüs paylaşımına tepki: Keşke kendi ülkenden nefret etmenin tedavisi olsaydı
Bakan Varank'tan Sözcü yazarının koronavirüs paylaşımına tepki: Keşke kendi ülkenden nefret etmenin tedavisi olsaydı
Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt
Koronavirüs en çok hangi yolla bulaşıyor? Uzman isimden merak edilen soruya yanıt
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını düzenleyen polis, 600 yıllık türbede gizlenmiş halde uyuşturucu ele geçirdi
Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz
Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı
Leicester City, Çağlar Söyüncü'nün sözleşmesini uzatmak için teklif yaptı
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Son Dakika: Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu koronavirüs sebebiyle saat 13.30'da toplanacak
Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör öldü
Hastanenin 8'inci katından atlayan profesör öldü
İran'da koronavirüsten kurtulmak için sahte içki içen 37 kişi hayatını kaybetti
İran'da koronavirüsten kurtulmak için sahte içki içen 37 kişi hayatını kaybetti
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti
Son dakika: Sağlık Bakanlığı, hudut ve sahil çalışanlarının yıllık izinlerini ikinci bir emre kadar iptal etti
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı '14 gün kuralı' hakkında bilgilendirmede bulundu
Sağlık Bakanlığı koronavirüse karşı "14 gün kuralı" hakkında bilgilendirmede bulundu
Arkadaşının dükkanına yardım için giden gencin üzerine halı düştü, neye uğradığını şaşıran genç kısa süreli şok yaşadı
Arkadaşının dükkanına yardım için giden gencin üzerine halı düştü, neye uğradığını şaşıran genç kısa süreli şok yaşadı
'Ekmeğini taştan çıkarıyor' sözü Zonguldak'ın Velidağ köyünde gerçek oldu
"Ekmeğini taştan çıkarıyor" sözü Zonguldak'ın Velidağ köyünde gerçek oldu
Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı
Manisa'da koronavirüs alarmı! Umre'den dönen hasta virüs şüphesiyle karantinaya alındı
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den Rusya ve Esed'e gözdağı: Ateşkes bozulursa yaptırımla karşılık veririz
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey'den Rusya ve Esed'e gözdağı: Ateşkes bozulursa yaptırımla karşılık veririz
Rizeli işletmeci kafeteryasına ismini verdiği 'vosvosları' tabelasına kondurdu
Rizeli işletmeci kafeteryasına ismini verdiği 'vosvosları' tabelasına kondurdu
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan merak edilen soruya yanıt: Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan merak edilen soruya yanıt: Koronavirüs nedeniyle okullar tatil edilecek mi?
Son dakika: Pentagon Sözcüsü Hoffman: Türkiye S-400'leri iade etmediği sürece Patriot alamayacak
Son dakika: Pentagon Sözcüsü Hoffman: Türkiye S-400'leri iade etmediği sürece Patriot alamayacak
Fas'ta koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Fas'ta koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar James Jeffrey Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Can Yaman Sinan Akçıl Berkay Şahin Serenay Sarıkaya
Spor Emre Kılınç Fatih Terim Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla Rusya İtalya Koronavirüs Türk Lirası
Şu an buradasınız: KOSGEB ile DOĞTAŞ Kelebek Mobilya arasında iş birliği - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 12:14:19. #1.15#