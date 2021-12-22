KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt GSO'YU ziyaret etti

GAZİANTEP (İHA) - KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, KOSGEB Gaziantep Müdürü Muhammed Paksoy ve beraberindeki heyet, Gaziantep Sanayi Odası'nı (GSO) ziyaret ederek, Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile bir araya geldi.

Ziyarette, Gaziantep ekonomisi, KOSGEB tarafından verilen destek ve teşvikler, bölgeye daha çok destek sağlanması için yapılabilecek çalışmalar, yeni iş birliği olanakları ve yüksek katma değerli üretim için GSO tarafından hayata geçirilen projeler değerlendirildi.

Ziyarette ayrıca iş dünyasının beklentilerini Hasan Basri Kurt ile paylaşan GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, sanayicilere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

Yapılan görüşmede konuşan KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Gaziantep'teki firmaların ve KOBİ'lerin daha iyi noktalara taşınması hedefiyle sundukları imkanları daha da geliştireceklerini söyledi. KOSGEB'in Gaziantep ile çok güzel bir yol arkadaşlığı ve hikayesinin bulunduğunu ifade eden Kurt, "Gaziantep halkı, bu şehirdeki işletmeler ve KOBİ'ler işlerine en iyi şekilde sahip çıkıyorlar. KOSGEB de buradan aldığı güçle her zaman sunduğu fırsatları daha iyi noktalara taşıma gayreti içerisinde olmuştur. Umarım bundan sonraki süreçte işletmeleri daha iyi noktalara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz. İhracat rakamlarına, üretime ve sanayi istihdamına baktığımızda hem Gaziantep hem de Türkiye önemli başarı hikayeleri yazıyor. Gaziantep Sanayi Odası da yeşil dönüşüm ve dijitalleşme konuları başta olmak üzere önemli projeler gerçekleştirerek Gaziantep sanayisini geleceğe taşıyor. Bizler de şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de yapacakları çalışmaları desteklemeye, yeni iş birlikleri kurmaya devam edeceğiz. Burada iş dünyası ve temsilcileri ile bir araya gelmek çok kıymetli. Bizleri ağırlayan Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Adnan Ünverdi'ye, Yönetim Kurulu Üyelerine ve tüm GSO ailesine misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum" dedi.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt'u ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek hem Gaziantep hem de Türkiye'nin yarınları için çalışmaya ve yeni iş birlikleri oluşturmaya devam edeceklerini kaydetti. "Sanayimizde yeni adımların atılmasında, üretim ve ihracatımızın artmasında kurumlarımız tarafından sunulan imkanlar ve destekler büyük önem taşımaktadır" diyen Ünverdi, şöyle konuştu:

"Girişimciliğin teşvik edilmesi ile Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon ile günün teknolojilerini yakalayabilir ve yerli üretimlerimizi bu sayede artırabiliriz. Bu noktada KOSGEB ile iş birliklerimiz artarak devam etmektedir. 155 alanda binlerce çeşit üretim yapan ve Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgesine sahip olan Gaziantep'te, KOSGEB ile yürütülen çalışmaların firmalarımıza katkıları çok değerlidir. Yeni iş birlikleri ile çok daha güzel projelere imza atacağımıza yürekten inanıyorum. KOSGEB Başkanı Sayın Hasan Basri Kurt'a firmalarımıza sundukları desteklerden, bizlerle kurdukları iş birliklerinden ve kurumumuza yapmış oldukları ziyaretten dolayı teşekkür ediyorum." - GAZİANTEP