Koşabiliyorsan Koş Etkinliği

Samsun Yakakent Kaymakamlığı ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda "Koşabiliyorsan Koş Projesi" kapsamında spor etkinlikleri düzenlendi. Yakakent Kaymakamı Selin Sarı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Murat Oral'ın da katıldığı etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sahilde gerçekleşen yürüyüş ve koşunun ardından etkinlikler tamamlandı. - SAMSUN