AFRİN HAREKATI'NDA 52. GÜN! OPERASYONDAN DAKİKA DAKİKA GELİŞMELER

Koruyabilmek İçin Doğa ve Kuş Alanlarımızı Güncellemek Şart

Doğa Derneği'nden D. Tuba Kılıç "Önemli Doğa ve Önemli Kuş Alanları bu ülkenin en önemli mirası, belki de en kıymet vermemiz gereken zenginliğimiz. Onları ne kadar iyi tanır ve belgelersek, el birliği ile koruma şansımız o kadar artıyor" diyor.

Koruyabilmek İçin Doğa ve Kuş Alanlarımızı Güncellemek Şart

Doğa Derneği'nden D. Tuba Kılıç "Önemli Doğa ve Önemli Kuş Alanları bu ülkenin en önemli mirası, belki de en kıymet vermemiz gereken zenginliğimiz. Onları ne kadar iyi tanır ve belgelersek, el birliği ile koruma şansımız o kadar artıyor" diyor.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et