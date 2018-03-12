Koruyabilmek İçin Doğa ve Kuş Alanlarımızı Güncellemek Şart

Doğa Derneği'nden D. Tuba Kılıç "Önemli Doğa ve Önemli Kuş Alanları bu ülkenin en önemli mirası, belki de en kıymet vermemiz gereken zenginliğimiz. Onları ne kadar iyi tanır ve belgelersek, el birliği ile koruma şansımız o kadar artıyor" diyor.