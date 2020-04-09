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Rüştü Reçber, Sözcü, Spor

Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım

Koronavirüse yakalanan ve gördüğü tedavi sonrası iyileşen eski milli kaleci Rüştü Reçber, yaşadığı süreci anlatırken 4-5 yıl önce sigarayı bırakmasının kendisine tedavi sürecinde avantaj sağladığını dile getirdi.

09.04.2020 12:24 | Son Güncelleme: 09.04.2020 12:42

Eski milli kaleci Rüştü Reçber, koronavirüse yakalanmasının ardından sağlığına kavuştu.

46 yaşındaki eski file bekçisi, Sözcü'ye yaptığı açıklamada yaşadığı süreci anlatırken yaptığı sigara itirafıyla futbol dünyasını şaşırttı.

"İYİ Kİ BIRAKMIŞIM"

Sigarayı bırakmakla doğru bir karar verdiğini söyleyen Reçber, "Öncelikle çok teşekkür ederim. Allah'a şükür kurtardık. Yoğun ve uzun bir tedavi süreci yaşadık. Şu an taburcu oldum ve evdeyim. 5 yıl önce iyi ki sigarayı bırakmışım. 15-20 gün daha karantinada kalacağım. Tüm sevenlere iyi dilekleriniz için çok teşekkür ederim" dedi.

Reçber, eşi Işıl Reçber'in hastalığı kendisine bulaştırdığı iddiasıyla ilgili olarak ise "Bu hayatta en zor şey cahil insanlara laf anlatmaktır. Zaten ne Işıl ne de benim bunlarla uğraşacak zamanımız da yok" mesajını iletti.

Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber'den sigara itirafı: İyi ki bırakmışım
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Haber Yorumları (7)
500
ARİF GSLİ: Geçmiş olsun
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İNSAN: Çok geçmiş olsun herkese
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KRİSHNA: Geçmiş olsun
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İNEGÖLLÜ: Çok geçmiş olsun
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AHMETTURAN: Abi geçmiş olsun yengeye de geçmiş olsun Allah kimseyi bu hastalığa düşürmesin Bütün hastalara Rabbim şifa versin inşallah
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SARI: geçmiş olsun milli kaptan allah bütün hastalarımıza şifa versin
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MURAD ALTAY: Geçmiş olsun.
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500
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