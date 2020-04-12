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Rüştü Reçber, Koronavirüs, Spor

Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm

Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber, İtalyan basınına konuştu. Efsane kaleci, "Biraz zayıfladım. Çok ağır bir tedavi dönemi geçirdim. İtiraf etmeliyim ki başlangıçta biraz küçümsedim, basit bir grip olduğunu düşündüm ama öyle değilmiş" dedi

12.04.2020 11:08 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:18
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm

9 gün koronavirüs tedavisi gördükten sonra hastaneden taburcu olan ve geçtiğimiz günlerde yaptırdığı testi negatif çıkan Rüştü Reçber, Tuttomercato'ya konuştu. İşte Rüştü Reçber'in açıklamaları: "Yavaş yavaş kendime geliyorum, sağlık durumum her geçen gün iyileşiyor. Biraz zayıfladım, çok ağır bir tedavi dönemi geçirdim ama iyileşme yolundayım. Allah'a şükrediyorum. Şimdi 15 gün boyunca evde karantinada kalacağım.

"KOKU ALMAM, TAT ALMAM DEĞİŞTİ"

İlk gün sadece boğazım ağrıdı. 37.5 dereceyi geçmedi ateşim. Doktorumla iletişime geçtim ve ateş düşürücü, ağrı kesici aldım ama bunları alırken de iştahım, koku almam, tat almam değişti. Bir öksürük başladı. İtiraf etmeliyim ki başlangıçta biraz küçümsedim, basit bir grip olduğunu düşündüm ama öyle değilmiş.

"HAYATIMIN EN ZOR GÜNLERİYDİ"

Sonra ateşim yükselmeye devam etti. Vücut sıcaklığım düşmedi ve 48 saat sonra endişelenmeye başladım. Doktorumun tavsiyesiyle hastaneye gittim. Test pozitif çıktı, zatürre çıktı ve zor günler geçirdim. Hayatımın en zor günleriydi ama sonunda bitti ve evime döndüm.

"KOVİD-19 TÜM İNSANLIĞI TEHDİT EDİYOR"

Bir çok arkadaşım bana ulaştı. Benimle ilgilenen, benim için endişelenen herkese tek tek teşekkür ederim. Özellikle İtalyan dostlarıma. Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İtalyanlara iyileşeceklerini, benim ve Türk halkının onlarla birlikte olduğunu onlara söyledim. Bu çok ciddi bir virüs. Şakası olabilecek bir şey değil. Kovid-19 tüm insanlığı tehdit ediyor. Evde kalarak, kimseyle temas etmeden günleri geçirmemiz gerekiyor.

"TÜM UYARILARA UYMALIYIZ"

Liglere ara verilmesi veya sezonların tescil edilmesi benim işim değil. Ben emekli oldum. Bunun kararını sadece doktorlar ve bilim adamları verebilir. Çünkü burada herkesin güvenliği söz konusu. Sağlık hakkında yapılan tüm uyarılara uymalıyız ve sabırla beklemeliyiz."

Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm
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