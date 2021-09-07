Koronavirüsü yenen Mustafa Reşit Akçay, hastanede yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı
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Koronavirüsü yenen Mustafa Reşit Akçay, hastanede yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı

Koronavirüsü yenen Mustafa Reşit Akçay, hastanede yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı
Anadolu Ajansı / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Kocaeli'de yakalandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalığını yenerek yeşil sahalardaki görevine dönen Kocaelispor'un teknik direktörü Mustafa Reşit Akçay, hastanelerde geçirdiği 3 aylık zorlu tedavi sürecini gözyaşlarıyla anlattı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'un 62 yaşındaki teknik direktörü Akçay, nisanda test sonucunun pozitif çıkması üzerine önce Kocaeli'de, sonra da solunum şikayeti nedeniyle Trabzon'da hastaneye kaldırıldı. Zorlu 3 aylık tedavi sürecinin ardından Kovid-19'u atlatan Akçay, yeniden takımının başına döndü.

"YOĞUN BAKIMA ÇİZGİ KALMIŞ"

Hastanelerde tedavi gördüğü dönemde yaşadıklarını gözyaşlarıyla AA muhabirine anlatan Mustafa Reşit Akçay, 1 Nisan'da Kahramanmaraşspor deplasmanındaki maçın ardından kente döndüklerinde yorgunluk hissettiğini, ölçümü yapılan satürasyonunun (kandaki oksijen doygunluğu) kritik oranda çıktığını anlattı. Kulüp yöneticilerinin hastaneye gitmeye ikna etmek için eşini aradığını, Trabzon'dan bir doktor arkadaşıyla da telefonla görüştüğünü aktaran Akçay, şöyle devam etti:

"Kendimi hasta olduğum ve hastaneye gitmem gerektiği gerçeğiyle yüzleştiremedim. Doktor arkadaşımın, 'Entübeye doğru gidiyorsun, hemen hastaneye git' tavsiyesi üzerine sağlık kuruluşuna başvurdum. Yoğun bakıma çizgi kalmış. Beni yoğun bakım özellikli odaya aldılar. Orada 1 ay kadar kaldım. Olağanüstü zor bir durumdu. ECMO makinesine girdim. Ölümle karşılaştım, 6-7 gün böyle geçti, hiçbir şey hissetmeden... Akciğerimin makineye bağlandığı, ölümle yüzleştiğim, 10 kişiden birinin kurtulduğu bir ECMO makinesinden çıktım."

"LÜTFEN YAPMAYIN"

Akçay, Kovid-19 ve buna bağlı hastalıklar nedeniyle yaklaşık 100 gün hastanede yattığına dikkati çekerek, "Lütfen yapmayın. Şimdi aşı olmayarak bu hastalığı tekrar bulaştırırsanız bana yazık değil mi? Şimdi üçüncü kez hastaneye mi yatayım? Allah'ınızı severseniz aşınızı olun. Başka insanlara bunları yaşatma hakkını nereden alıyorsun?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Gülhan

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Koronavirüsü yenen Mustafa Reşit Akçay, hastanede yaşadıklarını gözyaşları içinde anlattı - Haberler Spor
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