Koronavirüsü yenen Juventus'lu Ronaldo, Spezia maçında gol attı
01.11.2020 18:32 | Son Güncelleme: 01.11.2020 18:40
Juventus'un Spezia ile karşılaştığı maçta oyuna ikinci yarıda dahil olan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, 3 dakika sonra takımının 2. golünü kaydetti. Ronaldo, geçtiğimiz günlerde koronavirüsü yenmişti.
Serie A'nın 6. haftasında Juventus, Spezia'ya konuk oldu. Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü atlatan Cristiano Ronaldo, teknik direktör Andrea Pirlo tarafından maç kadrosunda yer aldı.
Karşılaşma 1-1 devam ederken 56. dakikada oyuna dahil olan yıldız futbolcu, 59. dakikada siyah beyazlıların golünü kaydetti.