Koronavirüsü yenen Cristiano Ronaldo, Spezia maçının kadrosunda yer aldı

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, 3 testinin pozitif çıkmasının ardından son koronavirüs testinin negatif sonuçlanması sonrası sahalara dönüyor. Torino ekibinin teknik direktörü Adrea Pirlo, Portekizli oyuncunun takıma katılacağını söyledi.

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Juventus, yarın Spezia deplasmanına çıkacak. Karşılaşma öncesi basın toplantısına katılan Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Cristiano Ronaldo'nun Spezia maçında oynayacağını söyledi.

Ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik alan Torino ekibinin çalıştırıcısı Pirlo, "Cristiano'yu iyi buldum. Yarın bizimle olacak. Maçın başında itibaren oynayacağını sanmıyorum. Evde sürekli antrenman yaptı ama takım antrenmanı ile aynı şey değil. O bizim için ana oyunculardan birisi" diye konuştu.

RONALDO YOKKEN SADECE 1 GALİBİYET

Juventus, 13 Ekim'de koronavirüs testinin pozitif olduğu açıklanan Ronaldo'dan yoksun çıktığı 4 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Crotone ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Şampiyonlar Ligi grup maçında Dinamo Kiev'i 2-0 yendi. Serie A'nın 5. haftasında evinde Verona ile 1-1 berabere kaldıktan sonra İtalyan ekibi, Avrupa arenasında Barcelona'ya 2-0 yenildi.

Serie A'da Ronaldo'nun oynamadığı 2 maçta 2 gol atabilen Juventus, 35 yaşındaki oyuncunun yer aldığı maçlarda 8 gol buldu.

Portekizli yıldız, bu sezon Juventus forması ile çıktığı 3 karşılaşmada 3 gol kaydetti.