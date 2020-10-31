Koronavirüsü yenen Cristiano Ronaldo, Spezia maçının kadrosunda yer aldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Koronavirüsü yenen Cristiano Ronaldo, Spezia maçının kadrosunda yer aldı

31.10.2020 17:55 | Son Güncelleme: 31.10.2020 18:02

Juventus'un yıldızı Cristiano Ronaldo, 3 testinin pozitif çıkmasının ardından son koronavirüs testinin negatif sonuçlanması sonrası sahalara dönüyor. Torino ekibinin teknik direktörü Adrea Pirlo, Portekizli oyuncunun takıma katılacağını söyledi.

İtalya Serie A'nın 6. haftasında Juventus, yarın Spezia deplasmanına çıkacak. Karşılaşma öncesi basın toplantısına katılan Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Cristiano Ronaldo'nun Spezia maçında oynayacağını söyledi.

Ligde oynadığı 5 maçta 2 galibiyet 3 beraberlik alan Torino ekibinin çalıştırıcısı Pirlo, "Cristiano'yu iyi buldum. Yarın bizimle olacak. Maçın başında itibaren oynayacağını sanmıyorum. Evde sürekli antrenman yaptı ama takım antrenmanı ile aynı şey değil. O bizim için ana oyunculardan birisi" diye konuştu.

RONALDO YOKKEN SADECE 1 GALİBİYET

Juventus, 13 Ekim'de koronavirüs testinin pozitif olduğu açıklanan Ronaldo'dan yoksun çıktığı 4 maçta sadece 1 galibiyet aldı. Crotone ile deplasmanda 1-1 berabere kalan siyah-beyazlı takım, Şampiyonlar Ligi grup maçında Dinamo Kiev'i 2-0 yendi. Serie A'nın 5. haftasında evinde Verona ile 1-1 berabere kaldıktan sonra İtalyan ekibi, Avrupa arenasında Barcelona'ya 2-0 yenildi.

Serie A'da Ronaldo'nun oynamadığı 2 maçta 2 gol atabilen Juventus, 35 yaşındaki oyuncunun yer aldığı maçlarda 8 gol buldu.

Portekizli yıldız, bu sezon Juventus forması ile çıktığı 3 karşılaşmada 3 gol kaydetti.

Koronavirüsü yenen Cristiano Ronaldo, Spezia maçının kadrosunda yer aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Geert Wilders Meral Akşener Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Sezen Aksu Danla Bilic Burak Özçivit Sertab Erener
Spor Tamer Tuna Gökhan Töre Yücel İldiz Sergen Yalçın Josef De Souza
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Koronavirüsü yenen Cristiano Ronaldo, Spezia maçının kadrosunda yer aldı - Torino
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 18:01:51. #1.14#
title