Koronavirüsü atlatan Yılmaz Vural, gözyaşları eşliğinde hastaneden taburcu oldu

Koronavirüs tedavisi gören teknik direktör Yılmaz Vural tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

"1 DAKİKANIN BİLE ÖNEMLİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİM"

Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan ve gözyaşlarına hakim olamayan Yılmaz Vural, "Bana hayat veren baş hekimimize çok teşekkür ederim. Beni tanıyan herkese ettiği dualar için teşekkür ederim. Allah hepinize sağlık versin. Ocak'ta 68 yaşına gireceğim. Hayatta 1 dakikanın dahi önemli olduğunu öğrendim. Hayatta her 1 dakika önemli, bunun dışında her şey yalan. Lütfen yaşadığınız anların kıymetini bilin. Allah herkese buralarda tedavi olabilecek kadar ekonomi versin" ifadelerini kullandı.

Kısa bir açıklama yapan tecrübeli teknik adam, daha sonra aracına binerek hastaneden ayrıldı.