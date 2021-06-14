Koronavirüse yakalandığı için İspanya kadrosundan çıkarılan Llorente, model sevgilisiyle tatile gitti

İspanya Milli Takımı'nda koronavirüse yakalanan futbolcu Marcos Llorente sevgilisiyle Yunanistan'a tatile gitti. Birkaç gün önce EURO 2020 kadrosundan çıkarılan yıldız futbolcu, model sevgilisi Patricia Noarbe ile çektirdiği samimi görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

La Liga'da Atletico Madrid forması giyen Marcos Llorente koronavirüse yakalandığı için EURO 2020'?de mücadele eden İspanya Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarılmıştı. Bu olaydan birkaç gün sonra yıldız futbolcu, model sevgilisi Patricia Noarbe ile tatilde çektirdiği fotoğrafları sosyal medyadan paylaştı.

MİKONOS'U TERCİH ETTİLER

İspanya EURO 2020 kadrosundan Kovid-19 gerekçesiyle çıkarılan Marcos Llorente, birkaç gün geçmeden sevgilisiyle Yunanistan'a seyahat etti. Yunanistan'ın turistik adası Mikonos'a gelen ünlü futbolcu, tatil keyfini sosyal medyadan paylaştı.