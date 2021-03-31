Koronavirüse yakalanan Cenk'in ardından Beşiktaş'ın diğer forveti Aboubakar da Milli Takım'da sakatlandı, elde tek forvet kaldı
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Koronavirüse yakalanan Cenk'in ardından Beşiktaş'ın diğer forveti Aboubakar da Milli Takım'da sakatlandı, elde tek forvet kaldı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Kamerun'un Ruanda ile oynadığı maçta arka adelesinden sakatlanan Aboubakar, çok yüksek ihtimalle Kasımpaşa maçını kaçıracak. Oyuncunun yapılacak olan detaylı kontrolü sonrası Kasımpaşa maçında görev alıp, alamayacağı kesinlik kazanacak. Milli Takım'da koronavirüse yakalanan Cenk Tosun da Kasımpaşa maçında sahada olamayacak. Sergen Yalçın, en uçta Cyle Larin'e şans vermeyi düşünüyor.

Şampiyonluk yolunda en avantajlı konumda olan Beşiktaş, Kasımpaşa maçında en önemli silahlarından Aboubakar'dan yoksun olarak sahaya çıkabilir. Ülkesi Kamerun'un Ruanda ile oynadığı maçta adalesinde ağrı hisseden golcü futbolcu, yarın Türkiye'ye gelecek. Yapılacak detaylı kontroller sonrası Kasımpaşa maçında görev alıp alamayacağı netlik kazanacak.

SADECE 1 MAÇ KAÇIRIR

Beşiktaş kulübüne yakın kaynaklar, Aboubakar'ın en fazla Kasımpaşa maçını kaçırabileceğini, çok ciddi bir durumun olmadığı bilgisini geçti. Sezon başında Porto'dan kiralanan Kamerunlu golcü, Larin ile takımının gol yükünü çekti.

Koronavirüse yakalanan Cenk'in ardından Beşiktaş'ın diğer forveti Aboubakar da Milli Takım'da sakatlandı, elde tek forvet kaldı

CENK TOSUN DA YOK

Siyah-Beyazlılar'da Milli Takım'a sakat sakat giden Cenk Tosun'un orada koronavirüs olması sebebiyle Kasımpaşa maçında forvet bölgesinde büyük sorun yaşanacak. Sol kenar olarak oynayan Larin'in en uca geçmesi bekleniyor.

Koronavirüse yakalanan Cenk'in ardından Beşiktaş'ın diğer forveti Aboubakar da Milli Takım'da sakatlandı, elde tek forvet kaldı
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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