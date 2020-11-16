Koronavirüse yakalanan Atletico'lu Luis Suarez, Barcelona maçını kaçıracak
16.11.2020 23:40 | Son Güncelleme: 17.11.2020 00:13
Uruguay Milli Takım kampında bulunan Luis Suarez'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Atletico Madrid'in golcü futbolcusu böylece, eski takımı Barcelona ile oynanacak lig maçında forma giyemeyecek.
Uruguay Futbol Federasyonu, Luis Suarez'in koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Golcü futbolcu böylece, İspanya La Liga'nın 10. haftasında oynanacak Atletico Madrid-Barcelona maçında eski takımına karşı forma giyemeyecek.
MESSI KRİZİ SONRASI BARCELONA'DAN AYRILMIŞTI
Luis Suarez, Messi ile başlayan Barcelona'daki krizin ardından ayrılık kararında diretmiş ve Atletico Madrid'e transfer olmuştu. 33 yaşındaki yıldız Atletico Madrid formasıyla La Liga'da çıktığı 9 maçta 7 gol kaydetmişti.
DEV KARŞILAŞMA CUMARTESİ GÜNÜ
La Liga'da 10. haftanın en önemli maçı olarak gösterilen Atletico Madrid-Barcelona karşılaşması 21 Kasım Cumartesi günü TSİ 23.00'da oynanacak.