Koronavirüs testleriyle oynadığı iddia edilen Lazio, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya

İtalyan devi Lazio koronavirüs testleriyle oynadığı gerekçesiyle mahkemeye sevk edildi. Roma ekibinin bu olaydan dolayı bir alt lige düşürülmesi gündeme geldi.

İtalya'nın köklü kulüplerinden Lazio'nun koronavirüs testleri nedeniyle başı dertte.

Amerikan medyasından ESPN'in haberine göre, Başkent ekibi koronavirüs testlerinin sonuçlarıyla oynaması sebebiyle İtalya Federal Mahkemesi'ne sevk edildi. Roma kulübünün, Serie B'ye düşürülme tehlikesi bulunuyor.

KORONA PROTOKOLÜNÜ İHLAL ETMEKLE SUÇLANIYOR

Lazio başkanı Claudio Lotito ve kulüp doktorları Ivo Pulcini ile Fabio Rodia, koronavirüs protokollerini ihlal ettikleri gerekçesiyle savcılar tarafından ciddi şekilde suçlanıyorlar. İtalya Federasyonu'nundan da ciddi iddialar ortaya atıldı. FIGC'ye göre; Lazio kadrodaki pozitif vakalarla ilgili raporları gerektiği şekilde sunmadı.

KORONAVİRÜSLÜ OYUNCU OYNATILDIĞI İDDİASI

Kulüp ayrıca, asemptomatik bir oyuncuyu da 10 günlük zorunlu karantinaya almadığı gerekçesiyle de suçlanıyor. Kimliği açıklanmayan oyuncunun ayrıca bir Serie A maçında da forma giydiği belirtiliyor.

"SPORUN ADALETİNE GÜVENİYORUZ"

Lazio kulüp sözcüsü olan Roberto Rao; "Sporun adaletine inanıyoruz. Bu adalet hakkaniyetli kurumlar içinde sağlanacaktır ve bizim bu tür konulara hiçbir şekilde dahil olmadığımız anlaşılacaktır" dedi.