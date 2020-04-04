Koronavirüs test kitlerinin önemli parçası Mersin'de üretiliyor
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Koronavirüs test kitlerinin önemli parçası Mersin'de üretiliyor

MERSİN'de, koronavirüs için kullanılan test cihazlarının kritik bileşenleri üretilmeye başlandı.

04.04.2020 11:19 | Son Güncelleme: 04.04.2020 11:19
Koronavirüs test kitlerinin önemli parçası Mersin'de üretiliyor

MERSİN'de, koronavirüs için kullanılan test cihazlarının kritik bileşenleri üretilmeye başlandı.

Ürettiği yüksek teknolojili tıbbi cihazlar ve sistemleri 5 kıtada 72 ülkeye ihraç eden PMS Tıp Teknolojileri A.Ş., koronavirüs için kullanılan test kitlerinin önemli bir parçasını üretiyor. PMS Tıbbi Cihazlar Firması Genel Müdürü Özgür Güler, Roche Diagnostics İnternational tarafından üretilen 'Roche moleküler Sars- CoV-2' test cihazı için gerekli, yüksek ısıda buhar sterilizasyonuna uygun, tıbbi atık torbası üretimine ağırlık verdiklerini söyledi. Dünya devi Roche ile yıllardır çalıştıklarını, bu cihazın geliştirilmesi sırasında Ar-Ge çalışmalarında katkı koyduklarını ve cihaz validasyonuyla projeye ortak olduklarını dile getiren Güler, "Roche ile yaptığımız çalışma sonunda ortak bir ürün geliştirdik. Bu ürün ısıya dayanıklı bir çeşit tıbbi atık ambalajı. Roche'un moleküler Sars- CoV-2 test cihazı hızlı virüs teşhislerinde kullanılan koruyucu bir ürün. Yapılan testlerde kullanılan kitlerin, prob ve iğne başlıklarının steril edilip bertaraf edilmesinde kullanılan özel bir ambalaj. Firma bize yazdığı yazıda üretimini yaptığımız ambalajların, korona pandemisi ile mücadelede cihazlarının sürekli ve sürdürülebilir çalışması için kritik bir ürün olduğunu belirtip, operasyonların aralıksız devam edebilmesi için üretimine ağırlık vermemizi istedi. Bu noktada kesintisiz üretim için gerekirse devletimizden destek istememizi, bu konuda girişimlerimizde bize destek olabileceklerini belirtti. Biz de durumun öneminin farkındalığıyla kesintisiz üretime başladık" diye konuştu.


Kaynak: DHA

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