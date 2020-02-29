Koronavirüs nedeniyle Serie A'da 6 maç ertelendi
İtalya Futbol Federasyonu, Serie A'da bu hafta oynanması planlanan 6 maçı 13 Mayıs 2020 tarihine erteledi. İsviçre'de de en üst düzey iki ligde maçlar koronavirüs nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
İtalya'da dalga dalga yayılmaya başlayan koronavirüs, futbolu da vurdu! İtalya Futbol Federasyonu, koronavirüs salgın karşısında aldığı önlemlere bir yenisini daha ekledi ve Serie A'da bu hafta oynanması planlanan 6 maçı ileri bir tarihe erteledi.
13 MAYIS'TA OYNANACAK
İtalya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, "Seyircisiz oynanması planlanan Juventus-Inter, Udinese-Fiorentina, Milan-Genoa, Parma-SPAL ve Sassuolo-Brescia maçları Koronavirüs salgını nedeniyle 13 Mayıs 2020 tarihine ertelenmiştir" ifadeleri kullanıldı.
İSVİÇRE'DE DE ERTELENDİ
İtalya'nın yanı sıra İsviçre'de maçlar ileri bir tarihe ertelendi. Son rakamlara göre 15 İsviçre vatandaşının koronavirüse yakalanması nedeniyle karantina altında olmasından dolayı İsviçre'de futbolun oynandığı en üst düzey iki ligde bu hafta oynanacak olan karşılaşmalar ileri bir tarihe ertelendi.
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