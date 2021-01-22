Koronavirüs korkusu saran Sumudica, Rize'ye gelemedi
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Koronavirüs korkusu saran Sumudica, Rize'ye gelemedi

22.01.2021 19:27 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:44

Rumen teknik adam Marius Sumudica, henüz Rize'ye ulaşamadığını ve kulüpte yaklaşık 21 kişinin koronavirüse yakalandığını açıkladı. Daha önce zatürre olan Sumudica bu durumun kendisi için tehlikeli olduğunu dile getirdi.

Çaykur Rizespor ile anlaşan Rumen teknik direktör Marius Sumudica, koronavirüs vakaları nedeniyle Rize'ye gelemedi.

Marius Sumudica, "Ne yazık ki bugün Rize'ye gelemedim. Pazartesi günü gelmeyi planlıyorum. Kulüpte çok fazla koronavirüs vakası var ve ben de geçtiğimiz Aralık 2019'da zatürreye yakalandığım için benim için çok riskli bir durum"

"DİKKATLİ DAVRANMALIYIM"

"Durumun nasıl bir hal alacağına bakacağız ve ona göre geleceğim. Kulüpte yaklaşık 21 kişi koronaya yakalandı ve bunların 9'u futbolcu. Dikkatli davranmam gerekiyor" ifadelerini kullandı.

(Kaynak: Fanatik)

Koronavirüs korkusu saran Sumudica, Rize'ye gelemedi
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