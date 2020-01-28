Koronavirüs futbola da etki etti

28.01.2020 20:14 | Son Güncelleme: 28.01.2020 20:14

Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) tarafından oynanacak 2020 Tokyo Olimpiyatları Kadınlar Futbol Asya Elemeleri B Grubu maçlarının, Çin’de oynanması planlanmıştı. Ancak AFC’nin yaptığı açıklamaya göre, dört ülkenin arasında oynayacağı eleme maçları, Çin genelinde etkisini gösteren Koronavirüs nedeniyle Avustralya’ya alındı.

AFC’nin açıklaması şu şekilde oldu:

“Çin Futbol Federasyonu’nun, 2020 Tokyo Olimpiyatları Kadınlar Futbol Asya Elemeleri B Grubu maçlarına ev sahipliğinden çekilme kararı aldığını öğrendik. Maçlar, Nanjing kentinde oynanmayacak. Bununla birlikte Avustralya Futbol Federasyonu ile yapılan çalışma sonucunda maçların Sidney kentinde oynanmasına karar verilmiştir. Çin Futbol Federasyonu, ülkede Koronavirüs salgınının yarattığı güncel durum nedeniyle maçlara ev sahipliği yapmama kararı almıştır.”

Çin Hükümeti, geçtiğimiz pazar günü ülke genelinde etkili olan Koronavirüs’e 1975 insanın vücudunda rastlandığını ve 56 insanın bu virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Virüse, ilk olarak Wuhan kentindeki bazı deniz mahsülleri marketlerinde rastlandığı bildirilmişti.