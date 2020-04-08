Koronavirüs endişesi zirveye çıktı
Araştırma şirketi İpsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması'nın 3. Dönem sonuçlarına göre, kamuoyunun endişe düzeyi ilk döneme göre 15 puan artış ile yüzde 94'e ulaştı.
08.04.2020 13:09 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:09
Araştırma şirketi İpsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması'nın 3. Dönem sonuçlarına göre, kamuoyunun endişe düzeyi ilk döneme göre 15 puan artış ile yüzde 94'e ulaştı.
Kaynak: Dunya.com