Koronavirüs endişesi zirveye çıktı Araştırma şirketi İpsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması'nın 3. Dönem sonuçlarına göre, kamuoyunun endişe düzeyi ilk döneme göre 15 puan artış ile yüzde 94'e ulaştı.

Araştırma şirketi İpsos tarafından gerçekleştirilen Koronavirüs Salgını ve Toplum Genel Kamuoyu Araştırması'nın 3. Dönem sonuçlarına göre, kamuoyunun endişe düzeyi ilk döneme göre 15 puan artış ile yüzde 94'e ulaştı. Kaynak: Dunya.com