Koronavirüs bize bu günleri de gösterdi! Dünya, Afrika Kupası'ndaki kaleci tercihini konuşuyor

Tarihinde ilk kez katıldığı Afrika Uluslar Kupası'nda büyük bir başarıya imza atarak son 16 turuna yükselen Komorlar, Kamerun'la oynayacağı maçta kaleyi sol bekine emanet etti. Kalecilerinden biri sakat, diğer ikisi koronavirüs olan Komorlar'da kritik maçta kaleyi sol bek Chaker Alhadhur koruyacak.