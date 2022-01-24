Koronavirüs bize bu günleri de gösterdi! Dünya, Afrika Kupası'ndaki kaleci tercihini konuşuyor
Tarihinde ilk kez katıldığı Afrika Uluslar Kupası'nda büyük bir başarıya imza atarak son 16 turuna yükselen Komorlar, Kamerun'la oynayacağı maçta kaleyi sol bekine emanet etti. Kalecilerinden biri sakat, diğer ikisi koronavirüs olan Komorlar'da kritik maçta kaleyi sol bek Chaker Alhadhur koruyacak.
Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda karşı karşıya gelen Komorlar- Kamerun maçında eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Komorlar Milli Takımı koronavirüs ve sakatlıklar nedeniyle maçta kalesini sol bek mevkinde görev yapan futbolcusu Chaker Alhadhur'a emanet etti.
12 FUTBOLCU KORONAVİRÜSE YAKALANDI
Kalecilerinden biri sakat, diğer ikisi koronavirüs olan Komorlar'da, Kamerun'a karşı kalede sol bek Chaker Alhadhur görev alıyor. Toplamda 12 futbolcusu koronavirüse yakalanan takımda, teknik direktörda yedek kulübesindeki yerini alamayacak.