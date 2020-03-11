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İnegöl, Bursa, Ekonomi, Güncel

Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi

Maskelerden sonra koronavirüsten korunmak için şimdi de el dezenfektanları yok satıyor. Fiyatlar alıp başını giderken, medikallerde stoklar tükenmiş durumda.

11.03.2020 12:36 | Son Güncelleme: 11.03.2020 13:46
Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde koronavirüse karşı el dezenfektanlarının satışları artarken, medikallerde stoklar tükendi. Fiyatlar ise aldı başını gidiyor. Medikal malzeme satan iş yerlerine giden birçok vatandaş eli boş dönüyor. İnegöl'de medikal ürün satan 5 firmanın tamamında maske ve el dezenfektanları tükenmiş durumda.

"TEMİN ETTİĞİMİZ YERLERDE VE DEPOLARDA DA YOK"

Medikal firmasında çalışan Zeynep Bayoğlu, "Şu anda maske satışlarımız durdu. Gelen vatandaşlarımız boş dönüyor. Maske fiyatlarında büyük bir artış olduğu için elimizde stok yok. Temin ettiğimiz yerlerde ve depolarda da yok. Bundan dolayı gelen vatandaşlarımıza veremiyoruz. Vatandaşlar maskelerin dışında dezenfektan ürünlere rağbet gösteriyor. Hem kiloluk, hem de ufak sprey tarzı olanları alıyorlar, fakat dediğimiz gibi bu ürünler tükendiği için ve piyasa olmadığında dolayı veremiyoruz. Gelenlere ellerini dezenfekte etmeleri için kolonya tavsiye ediyoruz. Fiyat çok artı, artık aldığımız fiyatlardan tekrar alma imkanımız yok. Burada vatandaşımız mağdur oluyor, aynı zamanda bizler de temin edemediğimiz için üzgünüz. Bunları yetkililerin duymasını istiyoruz, üzülüyoruz. Bu duruma gelmek istemezdik, lakin korona herkesi çok etkiledi. Vatandaşlarımıza toplu taşıma araçları ve kalabalık ortamlardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz" diye konuştu.

Koronavirüsün ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Koronavirüs salgınının ardından maske ve el dezenfektanları yok satıyor, stoklar tükendi

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