Korona virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor
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Hasan Yaşar, İzmir, Güncel

Korona virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor

İzmir'de korona virüsüne karşı tedbir almak isteyen vatandaşlar, aktarlara giderek bağışıklık sistemini güçlendirici karışım talebinde bulunuyor.

17.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 17.03.2020 09:37
Korona virüsüne karşı bağışıklık sistemini güçlendirici ürünler rağbet görüyor

İzmir'de korona virüsüne karşı tedbir almak isteyen vatandaşlar, aktarlara giderek bağışıklık sistemini güçlendirici karışım talebinde bulunuyor. Aktar Hasan Yaşar, içecek karışımların yanı sıra çok fazla talep edilen kolonya yerine üzüm sirkesinin daha fazla koruyucu etkiye sahip olduğunu söyledi.


Tüm dünyada etkisini gösteren ve geçtiğimiz hafta Türkiye'de de görülen korona virüsü salgını için tedbirler alınmaya devam ediyor. Kimi vatandaş maske, eldiven gibi koruyucu eşyalara yönelirken, kimileri de kolonya, dezenfektan gibi maddeler için kuyruğa girdi. Bazı vatandaşlar ise soluğu aktarlarda aldı. Vatandaşlar, salgın başladığından itibaren bağışıklık sistemini güçlendirici bitkilere yöneldi. İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda bulunan aktarlar ise gelen vatandaşların da en çok bitki karışımlarını talep ettiğini söyledi.


"Kolonya yerine üzüm sirkesi tercih edilmeli"


Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda 46 yıldır aktarlık yapan Hasan Yaşar (63), Daha öncesinden beri soğuk algınlığı ve gribe karşı karışım yaptıklarını söyledi. Yaşar, gelen talepler doğrultusunda korona virüsüne karşı karışım isteyenlere de bu karışımdan verdiklerini söyleyerek, "Bu karışımları içinde çok fazla çeşit bitki var. Bu karışımların akciğere de çok faydası var. İçinde zencefil, havlıcan otu, tarçın, karanfil, ebegümeci, gülhatmi, yenibahar, tane karabiber, kuş üzümü, ıhlamur gibi bitkiler var. Talep çok fazla ama çarşılardaki kalabalık yavaş yavaş azalmaya başladı. Virüs için gelenler daha çok kolonya arıyorlar ama onun dışında virüse karşı en iyi savunma üzüm sirkesidir. Bir su bardağı üzüm sirkesini, 5 litrelik bir suya koyulduğunda hem içilebilir oluyor hem de el yüz yıkamada daha iyi sonuçlar veriyor. Kolonya yerine üzüm sirkesi tercih edilmeli. Sabun olarak da yeşil sabun kullanılabilir" dedi.


"Günde 50-60 kişi korona virüsüne karşı karışım sormak için dükkana uğruyor"


Çarşıda yer alan bir başkan dükkanı işleten aktar Fatih Pamukçu (36) ise bağışıklık sistemini güçlendiren karışımların satışının arttığını belirtti. Pamukçu, "Zencefil, zerdaçal ve hazır macunların satışında çok artış oldu, bunları kullanan çok fazla insan var. Genelde dükkana gelen müşteriler ne istediklerini bilmiyorlar. Bize danışarak ürünleri satın alıyorlar. Biz de karışım olarak zencefili, tarçını, havlıcanı ve hazır macunları vererek bağışıklık sistemlerinin düşmemesini sağlıyoruz. Her gün ortalama 50-60 kişi korona virüsüne karşı karışım sormak için dükkana uğruyor" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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